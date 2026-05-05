Bajar las tarifas de energía en el Caribe, la apuesta de los candidatos vicepresidenciales

Seguridad, salud, empleo, educación, anticorrupción y energía fueron los temas que abordaron nueve de los candidatos a la Vicepresidencia que asistieron al debate regional realizado la noche de este martes en Barranquilla.

Frente a la energía, uno de los temas que más preocupa al Caribe, se escucharon propuestas para bajar las tarifas, una necesidad que fue reconocida por todos los aspirantes.

Al respecto, el candidato José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo De La Espriella, propuso darle una atención diferencial al Caribe.

"Hay que sacar de la factura el tema de la opción tarifaria, para que no siga siendo una carga para el pueblo y la región Caribe. Segundo, el Gobierno tiene que asumir parte de las inversiones en las redes y en las tecnologías para también disminuir parte del costo de la tarifa. Y, en tercer lugar, temporalmente también debe asumir parte de las pérdidas del sistema", expresó Restrepo.



Martha Zamora, fórmula de Roy Barreras, también propuso un plan de desarrollo con enfoque diferencial para el Caribe, así como un plan solidario de 3x36, que consiste en el aporte de 3 pesos durante 36 meses para aliviar tarifas.

Martha Lucía Zamora Foto: Blu Radio

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, se mostró en desacuerdo con la intervención a Air-e y aseguró que "la operación de la energía no puede ser estatal". A su turno, Edna Bonilla, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, propuso buscarle reemplazo a Air-e y ponerle la lupa a Afinia.

"Reemplazar Air-e con un operador solvente, poner a Afinia en una vigilancia técnica especial y terminar una línea que es necesaria para el Caribe: Cuestecitas, Copey y Fundación, eso hay que terminarlo ya", propuso Bonilla.

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La candidata Luisa Villegas propuso, en cambio, una reestructuración integral de las empresas de servicios públicos; mientras que el candidato Nelson Alarcón, junto a Carlos Caicedo, propone la creación de una empresa pública regional para operar la energía y, al mismo tiempo, acelerar la transición energética.

En esa vía de la transición energética habló el candidato Pedro de la Torre, que acompaña a Mauricio Lizcano en la carrera hacia la Presidencia: su apuesta es invertir en ciencia y tecnología para solucionar el problema de la energía, entre otras, con la instalación de paneles solares en casas y de turbinas en el río Magdalena. Al respecto, el candidato Leonardo Huertas también propuso una transición con gas para generar energía más barata.

Leonardo Huerta Foto: Blu Radio

Seguridad

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La seguridad también fue un tema clave en el debate y allí se escucharon propuestas como la de Nelson Alarcón, quien asegura que un eventual Gobierno de Caicedo estaría dispuesto a pagarles a los niños y a los jóvenes por estudiar, para que la guerra no siga arrebatando a los menores, sino que estos encuentren su futuro en la educación.

"Hay que pagarles medio salario mínimo a los jóvenes de décimo y once grado, y a los jóvenes universitarios, un salario mínimo para que puedan sobrevivir con sus familias", dijo Alarcón.

Vale decir que las dos grandes ausentes en este debate fueron las candidatas Luz María Zapata, quien se devolvió a Bogotá en medio de los rumores de que Luis Gilberto Murillo declinaría a su candidatura en las próximas horas, y Aida Quilcué, fórmula del candidato Iván Cepeda, quien no atendió la invitación, pero se espera que sí asista a una rueda de prensa en Barranquilla la mañana de este miércoles.