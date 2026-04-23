Afinia pide que sobretasa a la energía financie a ambos operadores del Caribe

Los directivos de Afinia aseguran que, al igual que Air-e, este operador de energía afronta "una condición muy compleja en el Caribe colombiano" y que sus dueños e inversionistas cada vez están más cerca de llegar al límite de su capacidad financiera, por lo que esta compañía también debe ser tenida en cuenta en los planes del Gobierno, si en realidad se quiere garantizar el servicio de energía en toda la región.

De esta manera, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, aseguró que la sobretasa que implementará el Gobierno en el servicio de energía debe procurar una sostenibilidad que cubra a todo el Caribe colombiano y no solo a Air-e.

Destacó que la medida ayuda a crear conciencia sobre la necesidad de afrontar la crisis de energía en el Caribe como un reto nacional, pero insistió en que el recaudo también debe servir para inyectarle recursos a Afinia y poder generar una solución estructural a los problemas que a diario enfrentan los dos operadores.

"Indudablemente es lo adecuado, porque la situación de Afinia es crítica, nuestra capacidad de generación de caja no es suficiente para cubrir las pérdidas, además de ese bajo recaudo, a pesar de que permanentemente estamos generando alternativas de solución y hemos encontrado unas soluciones estructurales, pero que tomarán tiempo, como la energía prepagada", manifestó Arango en diálogo con BLU Radio.



En medio de su participación en la feria de energías renovables que se realiza en Barranquilla, Arango indicó que hoy Afinia afronta pérdidas del 28.9%, cifra que representa el doble del promedio nacional, y que el recaudo, según el acumulado de 2026, está en alrededor del 81.5%. Estos factores, explicó, son los que le impiden a la compañía cumplir con las necesidades de inversión.

De otra parte, el gerente agregó que en el segundo semestre se espera materializar la escisión o división del mercado de Afinia, con la que la operación del servicio de energía en 35 municipios de Bolívar, Cesar y Magdalena pasarán a manos de la filial Atenea, del Grupo EPM. "Desde Afinia, en el proceso de escisión, se está garantizando entregar una empresa en completa condición y capacidad de operación", dijo.