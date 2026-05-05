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Más de 20 heridos dejó volcamiento de un bus de servicio público en la autopista Norte

Los hechos ocurrieron cerca a la entrada del municipio de Girardota, en la calzada sur - norte. Lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de esta localidad y de Barbosa.

Volcamiento de un bus en la autopista Norte.jpg
Volcamiento de un bus en la autopista Norte.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

En todo un caos se volvió el retorno a casa de muchos habitantes en el norte del Valle de Aburrá este martes 5 de mayo tras un aparatoso accidente de tránsito registrado en jurisdicción del municipio de Girardota.

Los hechos ocurrieron en la autopista Norte, a escasos 100 metros de la entrada a esta localidad, donde en circunstancias que aún son materia de investigación se volcó un bus de servicio público que integra al municipio de Barbosa con la estación Niquía del metro de Medellín.

Como consecuencia de la situación 21 personas resultaron lesionadas, nueve de ellas trasladadas al municipio de Barbosa y las 12 restantes fueron remitidas a centros asistenciales de Girardota.

Organismos de salud y gestión del riesgo de localidades vecinas también apoyaron la emergencia que obligó al cierre de la calzada mientras también avanzan las labores para remover el automotor siniestrado.

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