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Mueren cinco jóvenes de entre 17 y 20 años en accidente de tránsito: carro cayó al vacío

Los cinco jóvenes eran vecinos. El accidente, cuyas causas se desconocen de momento, se produjo hacia las 2:00 de la tarde.

Mueren 5 jóvenes de entre 17 y 20 años
Mueren 5 jóvenes de entre 17 y 20 años
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Cinco jóvenes, de entre 17 y 20 años, han fallecido este viernes en Francia al caer el coche que ocupaban por un precipicio de 20 metros de altura al borde de un río, lo que provocó el incendio del vehículo, informaron las autoridades.

El accidente, cuyas causas se desconocen de momento, se produjo hacia las 14:00 horas locales (12.00 GTM), cuando el coche que circulaba por una carretera departamental, a la altura del municipio de Vernosc-lès-Annonay (en el escarpado departamento de Ardèche, sureste de Francia), se salió de la calzada.

Los cinco jóvenes eran vecinos de las localidades de Saint-Priest, Pusignan y Cailloux-sur-Fontaines, en las afueras de Lyon.

Un total de 42 bomberos-zapadores se desplegaron en el lugar del siniestro, junto a un buen número de vehículos de emergencia y otros equipos especializados en rescates complejos.

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