Procuraduría investiga si hubo dádivas en elección de mesa directiva del Concejo de Girardota

¿Hubo dádivas para la elección de la mesa directiva del Concejo de Girardota? Investigan al actual alcalde y siete concejales por presuntas irregularidades en la elección de quienes presidirán la corporación durante 2026.



Sobre la polémica

Una polémica envuelve al Concejo del municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá, donde presuntamente hubo irregularidades en la elección de la nueva mesa directiva de la corporación municipal para la vigencia 2026, por lo que los entes de control le pusieron la lupa al tema.

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación al alcalde Kevin René Bernal Morales y siete concejales, los cuales son María Berenice Álzate Mejía, Marisol Henao Bustamante, Julie Bohórquez, Sergio Andrés Orlas, Jaime de Jesús Montoya, Daniel Orozco Córdoba y Sebastian Zapata Arias.

La Procuraduría Provincial de instrucción de Valle de Aburrá busca esclarecer si el mandatario gestionó a través de dineros y favores a los cabildantes la manera de influir en las elecciones de la mesa directiva; así como, la presunta exigencia de dádivas entre los investigados y los contratistas de la corporación. Durante el acalorado debate el concejal Sebastián Zapata defendió la elección de la mesa.

“Si algo nos ha caracterizado, al menos a Daniel Orusco, a Sebastián Zapata, a Sebastián Madrigal, incluso también menciono aquí a líderes como Juan Ignacio. Es que siempre hemos estado en las disputas por mesas directivas contrarias al gobierno. Logramos que Juan Ignacio Torres fuera presidente de la corporación, siendo vinculado al alcalde y siendo Juan Ignacio líder del estatuto de oposición. Fenómeno sui generis en las localidades municipales porque eso generalmente no ocurre”, dijo.



Por lo pronto, el Ministerio Público busca identificar si las conductas denunciadas son constitutivas de falta disciplinaria y solicitó las pruebas necesarias.