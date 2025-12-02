En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procuraduría investiga si hubo dádivas en elección de mesa directiva del Concejo de Girardota

Procuraduría investiga si hubo dádivas en elección de mesa directiva del Concejo de Girardota

Las indagación se centra en el actual alcalde y siete concejales por presuntas irregularidades. Ellos se defienden.

Publicidad

Publicidad

Publicidad