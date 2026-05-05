Restrepo dice que asistiría a debate propuesto por Paloma, pero si van Cepeda y Quilcué

El candidato José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, respondió a la invitación a debate que ha hecho Paloma Valencia, condicionando su asistencia a la participación de los candidatos Iván Cepeda y Aida Quilcué.

"Yo siempre he estado abierto al debate, he participado en todos los debates a los cuales he sido invitado como candidato a la Vicepresidencia de la República. Aquí lo que hay que lograr es que se debata con el señor Cepeda y la señora Quilcué", dijo Restrepo, al término de un conversatorio con los veteranos de la Fuerza Pública en el Atlántico.

"Hay que debatir las ideas con todos los que están participando en este proceso electoral y mucho más con quienes quieren dar continuidad al Gobierno actual", agregó el candidato.

Restrepo insistió así en que asistiría al debate propuesto, pero "sobre la base de que estén Iván Cepeda y Aida Quilcué", pues considera que "ese es el camino que Colombia está esperando, que debatan las ideas entre todos, no por una estrategia electoral".



Conversatorio en Barranquilla

Conflicto armado, apoyo a las víctimas, inseguridad, economía e igualdad de género fueron algunos de los temas que abordó José Manuel Restrepo durante el encuentro que sostuvo con los veteranos en las instalaciones de Acorpol, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional.



El candidato aseguró que entre las prioridades de un eventual gobierno de De La Espriella estaría fortalecer y rodear a los actores de la Fuerza Pública para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y fenómenos como la extorsión, "que se ha convertido en pandemia", dejando "severos problemas de inseguridad en los barrios".

Sostuvo que para sacar adelante ese plan "será clave crear un mecanismo con participación de actores que conozcan estos temas de seguridad", tales como los veteranos, quienes serían "protagonistas en la lucha contra la extorsión" y en el trabajo para "devolver la tranquilidad en las calles".

Entre las propuestas del candidato De La Espriella y su fórmula vicepresidencial también está "la captura de los delincuentes, como mensaje de sanción social". Para ello, explicó Restrepo, planean la construcción de 10 megacárceles en lugares apartados, las cuales no serían administradas por el Inpec, pues a su vez buscarían la eliminación de este instituto.

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