“Madres deben estar con sus hijos”: Aida Quilcué por niños usados como escudo en protestas en Bogotá

“Las madres nunca se deben separar de sus hijos”, fueron las palabras con las que este jueves la candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué, lamentó las protestas en Bogotá donde, en los videos publicados por el presidente Gustavo Petro, se puede ver a niños siendo usados como escudo en un enfrentamiento con el Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) o antiguo Esmad.

Desde Barranquilla, la candidata sostuvo que no estuvo en el lugar de los hechos, pero qué hay que investigar qué fue lo que sucedió.

“La comunidad Embera ha sido golpeada históricamente por el conflicto armado. Nosotros sabemos que, culturalmente, las mujeres están con sus niños. Habría que revisar, no he estado allá de cerca, pero tenemos que revisar que los niños no sean utilizados para estos fines. Reitero, considero que culturalmente las mujeres no pueden dejar a sus niños”, dijo a los medios de comunicación momentos antes de iniciar su discurso.

Además, aprovechó su visita al Atlántico para abrir la posibilidad a tener un debate con candidatos a la vicepresidencia diciendo “ahí estaremos”.



“Estamos en el Atlántico visitando a la juventud universitaria, quienes han construido el proyecto político desde estas instituciones con la resistencia y reivindicación de derechos. Vamos a la primera vuelta, vamos a ganar”, dijo inicialmente.

“A la gente en Barranquilla le decimos que estamos aquí para seguir transformando. Si bien esta ciudad ha avanzado en el desarrollo económico del país, sabemos que aún falta mucho porque hay exclusión. Se requiere oportunidades para la juventud, para las mujeres cabeza de familia y vamos a continuar con este cambio del país”, agregó.

Su agenda inició en la Universidad del Atlántico a la que llegó con dos horas y media de retraso, luego tendrá que trasladarse en horas de la tarde a la universidad Simón Bolívar.