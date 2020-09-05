El deseo de viajar y descubrir nuevos horizontes es una constante para miles de colombianos. Con el fin de convertir estas aspiraciones en realidades concretas, Despegar lanzó oficialmente su esperado Outlet de Viajes en Colombia. Del 3 al 16 de agosto de 2026, los viajeros del país podrán acceder a una amplia gama de ofertas y tarifas especiales diseñadas para planificar sus próximas vacaciones sin descuidar el presupuesto. Esta iniciativa busca facilitar la planeación de las vacaciones mediante paquetes completos y herramientas innovadoras que simplifican todo el proceso de viaje. Descuentos exclusivos para viajar más por menosUna de las grandes atracciones de este evento son los importantes ahorros disponibles en diversos servicios turísticos. Durante las dos semanas que dura el Outlet, los usuarios podrán encontrar descuentos de hasta el 65% en productos seleccionados. Además, para quienes sueñan con las playas de arena blanca y aguas turquesas del Caribe, se habilitarán cupones de descuento que alcanzan hasta los $4 millones de pesos. En Cancún, por ejemplo, los viajeros recibirán beneficios exclusivos como actividades gratis: al reservar hoteles desde $282.000 por noche para dos personas, se incluye una excursión sin costo adicional que abarca visitas a Chichén Itzá, un cenote y Valladolid de forma gratuita.Precios competitivos y facilidades de pagoLa propuesta de precios es uno de los puntos fuertes de esta campaña. Entre las ofertas más destacadas de la temporada se encuentran:Paquetes nacionales que integran vuelo y alojamiento desde $500.000 por persona.Opciones de viaje todo incluido para Punta Cana de cinco días desde $2.400.000.Vuelos internacionales a destinos como Aruba a partir de $799.000Para hacer aún más accesibles estas tarifas y democratizar el acceso al turismo, Despegar ofrece importantes facilidades financieras. Los viajeros tendrán la opción de financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito de las entidades bancarias aliadas. Asimismo, se ha implementado la modalidad de "reservar ahora y pagar después", lo que permite asegurar los precios promocionales y organizar el presupuesto de viaje con mucha mayor comodidad. Destinos nacionales e internacionales en tendenciaEl Outlet coincide con una temporada de alta preferencia por destinos que combinan playa, oferta cultural y entretenimiento. A nivel local, San Andrés lidera el crecimiento en búsquedas en Colombia, registrando un impresionante incremento del 29% en comparación con el mismo periodo del año 2025 . Le siguen de cerca Cartagena, con un aumento del 7%, y Bogotá, con un 6%. Para quienes buscan alternativas de viaje dentro del país, el Outlet incluye la promoción de beneficio 2x1 en hoteles seleccionados de ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés.En el escenario internacional, Sudamérica y Asia registran aumentos espectaculares en el interés de los viajeros colombianos:Brasil se consolida como la gran revelación del año, con un incremento en las búsquedas del 186% hacia São Paulo y del 178% hacia Río de Janeiro.Japón sigue ganando terreno de forma acelerada, con un crecimiento del 133% en las consultas hacia Tokio, un comportamiento que ha sido impulsado principalmente por la disponibilidad reciente de promociones 2x1 hacia el continente asiático. Además, los usuarios podrán apoyarse en SOFÍA, la asistente con Inteligencia Artificial generativa de Despegar, que permite comparar promociones, diseñar itinerarios a la medida y recibir recomendaciones personalizadas en tiempo real durante todo el proceso de búsqueda y compra.