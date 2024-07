Gobernador Verano sobre ‘CVY’: “Nosotros les ponemos el dedo en la llaga a Air-e y Afinia”

En diálogo con Néstor Morales, en Mañanas BlU, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien en un discurso en Sabanalarga, Atlántico, criticó a los alcaldes del Caribe por no reducir las tarifas de energía ni avanzar en la transición hacia energías limpias.

Petro cuestionó la posible complicidad de los mandatarios con las empresas eléctricas Air-e y Afinia, sugiriendo que podrían estar actuando bajo el principio del "CVY" (cómo voy yo), priorizando sus intereses personales sobre el bien común.

Durante su discurso, utilizó el término "CVY" para insinuar que los alcaldes podrían estar actuando en favor de las empresas eléctricas en lugar de los ciudadanos.

“Eso lo puede hacer cualquier hogar o cualquier finca, eso mismo lo pueden hacer los alcaldes, le podrían resolver las tarifas conduciéndolas a cero. Lo propuse hace seis meses en una reunión y no ha llegado, ¿qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿‘CVY’? ¿Están en nómina de Aire o de Afinia? Que no se dan la pela de hacer una revolución, es muy simple”, expresó el presidente Petro.

Eduardo Verano de la Rosa sobre CVY

En respuesta a estas acusaciones, el gobernador Verano aclaró la postura de su administración y defendió las acciones que se han tomado en relación con las tarifas de energía y la transición hacia energías limpias.

“Es que eso es sobre la base de que eso pudiera ser cierto, cuando es todo lo contrario, cuando de todo lo es que los alcaldes lo que estamos hace rato es luchando contra a Afinia y contra Air-e por las altas facturación que tenemos. Y es que los quienes han estado poniendo el dedo en la llaga a Afinia y Air-e para que realmente disminuyan los costos de la facturación, no solamente es la tarifa, es la facturación, porque ellos no están haciendo la tarea principal que es disminuir pérdidas”, indicó.

Verano explicó que durante la inauguración de un proyecto de energía solar de 100 megavatios por parte de Isagen, el presidente Petro trataba de motivar a los mandatarios locales a desarrollar más proyectos de energía solar. Sin embargo, el gobernador subrayó que, aunque los proyectos solares son técnicamente viables, no todos los municipios cuentan con los recursos y la infraestructura necesarios para llevarlos a cabo de manera inmediata.

Es que Isagen tiene pulmón, Isagen tiene dinero, Isagen tiene recursos, además de eso tiene toda una experiencia y conocimiento del tema y por eso pudo hacer el parque eólico que tuvimos la oportunidad de inaugurar ese día y realmente muy grande, muy importante. Pero no es fácil hacer proyectos de energía solar si uno no tiene la infraestructura, si uno no tiene todo el conocimiento del caso explicó el gobernador Verano de la Rosa

Verano también destacó que su administración ha estado en una lucha constante contra las altas tarifas de Air-e y Afinia, y critió los acuerdos del Gobierno Duque que permitieron a estas empresas facturar a los usuarios las pérdidas de energía sin tener la responsabilidad de reducir dichas pérdidas. Esta situación, según Verano, ha disparado la facturación en un 40%, afectando significativamente a los usuarios.

"Estamos tratando de que bajen la tarifa, y no solamente la tarifa, es que no es la tarifa, es la facturación. Porque para poder llegar a Afinia y Air-e, el Gobierno anterior acordó con ellos que ellos podían facturarnos a nosotros los usuarios las pérdidas y que ellos no tenían la responsabilidad de bajar las pérdidas, sino que ellos sencillamente nos las facturaban a nosotros, a los usuarios. Y eso es lo que ha disparado la facturación y es con lo cual nosotros hemos estado en contra", afirmó Verano.

El gobernador reconoció que la promoción de pequeños proyectos de energía solar en escuelas y hospitales podría ser una solución viable para reducir los costos de energía, pero insistió en que la responsabilidad principal recae en las empresas eléctricas para reducir las pérdidas y ajustar las tarifas de manera justa.

"Realmente sí se puede hacer. Nosotros que somos los dueños de escuelas y hospitales, podríamos tratar de que en cada una de nuestras escuelas y hospitales haya paneles solares para disminuir los costos de energía", mencionó.