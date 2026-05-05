Agría pelea entre Abelardo De La Espriella y Armando Benedetti

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el debate político vuelve a centrarse en enfrentamientos personales. Esta vez, los protagonistas son el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes protagonizaron una agria pelea que rápidamente se trasladó a redes sociales y generó fuertes reacciones.

El enfrentamiento comenzó cuando De la Espriella insinuó que Benedetti estaría favoreciendo a la campaña de Paloma Valencia, señalando supuestos movimientos políticos que beneficiarían a esa candidatura en una eventual segunda vuelta. Estas afirmaciones fueron amplificadas por influenciadores afines al candidato.

Uno de ellos aseguró: “Primero, toda la línea comunicacional en contra del Tigre Abelardo ha salido a través de Armando Benedetti en todas las entrevistas. Todo lo que dice Armando Benedetti atacando al Tigre Abelardo resulta también replicado en las cuentas de los hijos de Uribe, de los hijos de Santos, de los creadores de contenido de Paloma Valencia y de los medios de comunicación aliados a Paloma Valencia. Fue el primero en decir que Abelardo pierde en segunda vuelta contra todos y que Paloma sí ganaba contra Cepeda en segunda vuelta.”



Respuesta de Benedetti y acusaciones de amenazas

La reacción del ministro Benedetti no se hizo esperar. En declaraciones públicas, rechazó las acusaciones y lanzó fuertes críticas contra quienes difundían esos señalamientos: “De una campaña presidencial, están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual eso es mentira. Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales, y además de eso están acostumbrados a estar con criminales y actuar como criminales. Están diciendo mentiras de de un ministro que además no puede participar en política. Van a ver, te lo estoy diciendo desde ahora. Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta. Cuidado y esto se jode, cuidado y la muerte gana.”

Esto no es participación en política, me estoy defendiendo de unos criminales! Yo no he llegado a ninguna campaña. pic.twitter.com/RoSFp2HH44 — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 4, 2026

Estas declaraciones fueron interpretadas por De la Espriella como una amenaza, lo que intensificó aún más la confrontación. El candidato respondió con acusaciones graves: “Se quieren robar las elecciones tal como lo hizo su socio el narco Nicolás Maduro. Ya ni siquiera disimulan. Benedetti acostumbrado a violar la ley amenaza de muerte sin rubor. El procurador Eljach y la fiscal general deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Estamos advertidos. Ocupémonos, denunciemos y cuidemos la democracia. Contra el pueblo unido no lograrán sus propósitos. Mi solidaridad con Santiago, Vincent y Zárate.”



Ataques personales y polémica por comentarios sobre “silicona”

El punto más álgido del enfrentamiento llegó con la respuesta de Benedetti en la red social X, donde utilizó un tono abiertamente personal y ofensivo contra De la Espriella: “Hello, hello, 🐱 Hay un señor que es tan postizo, tan postizo que se injertó pelo, produce mentiras en su boca, se maquilla cuando aparece públicamente, y es tan postizo, tan postizo que tiene silicona en las nalgas, implantes en las pompis. No le crean nada. Ritmo, diga usted nombre de Tengo una caja llena de objetos postizos.”

Y agregó en otro mensaje: “voy a demandar alias Papucho por ligarme a las actividades supuestamente ilícitas de Nicolás Maduro. Seguramente Papucho se refiere al candidato De La Espriella. Y por qué dice que me va a robar las elecciones como ministro del Interior. Hay un candidato que insiste en mentirle al país. Aquí no ha habido ninguna amenaza de muerte, lo que es una estrategia desesperada de inflar discursos y fabricar escándalos para desviar la atención de su propia falta de argumentos y pésima imagen entre los electores. Cuando no tienen cómo ganar en las urnas, inventan fantasías para desviar legitimar la democracia.”