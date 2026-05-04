Campaña de Abelardo De la Espriella presenta queja disciplinaria contra Armando Benedetti

El abogado Germán Calderón, asesor de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, presentó una queja disciplinaria ante el Procurador General de la Nación, contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por sus recientes declaraciones en redes sociales en las que “amenaza” a activistas.

En la comunicación, el abogado sostiene que las declaraciones de Benedetti constituirían una amenaza y calumnia contra los creadores de contenido Miguel Zárate, Vincenth Ramos y Santiago Giraldo. Según la queja, el ministro los calificó de “criminales” y les advirtió que el que se meta con el “cuidado y la muerte gana”.

Esto no es participación en política, me estoy defendiendo de unos criminales! Yo no he llegado a ninguna campaña. pic.twitter.com/RoSFp2HH44 — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 4, 2026

“En esa conducta el ministro incurre en presuntas amenazas en plena contienda electoral y en presunta calumnia porque los tilda de criminales”, se lee en la queja, en la que además se señala que estos hechos podrían constituir un incumplimiento de los deberes y prohibiciones de los servidores públicos.

Las declaraciones se dieron en medio de una controversia en redes sociales, luego de que activistas cercanos a la campaña de De la Espriella difundieran contenidos en los que sugerirían una supuesta vinculación del ministro con la campaña presidencial de Paloma Valencia.



En respuesta, Benedetti rechazó esos señalamientos y afirmó: “Los bodegueros chiquitos de una campaña presidencial están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual eso es mentira”.

Arando Benedetti Foto: AFP

Tambien cuestionó a quienes difundieron esas versiones. “Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales, y, además de eso, están acostumbrados a estar con criminales y a actuar como criminales. Están diciendo mentiras de un ministro que, además, no puede participar en política”.

El ministro finalmente señaló: “van a ver, pero estoy diciendo desde ahora. Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan en segunda vuelta. Cuidado, y esto se jode. Cuidado, y la muerte gana”.

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Este episodio surge desde el pasado viernes primero de mayo cuando el candidato Abelardo De la Espriella insinuó la existencia de supuestas conversaciones entre un funcionario del Gobierno de Gustavo Petro y otra campaña presidencial, lo que desencadenó en una serie de reacciones desde varios sectores.