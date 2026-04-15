Abelardo De la Espriella se refiere bien a mí y en seguida su campaña o él maltrata a Paloma: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a los cuestionamientos que le ha hecho Abelardo de la Espriella a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Uribe aseguró que es necesario que en las elecciones gane la democracia "frente al neocomunismo" y en el mismo sentido defendió a la candidata de su partido.

"Nuestra candidata Paloma Valencia, que tiene todos los merecimientos, la firmeza, la transparencia, está haciendo un gran esfuerzo. De otro lado, el doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida a su misma campaña; o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan", dijo Uribe.

El expresidente le hizo un llamado a los seguidores de Paloma Valencia para que respeten a Abelardo de la Espriella y su campaña, pero también le envió un mensaje al abogado.

Ojo campañas, para que gane la democracia. pic.twitter.com/T0doL82H3v — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 15, 2026

"Advierto, lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane", dijo Uribe.



Es importante recordar que los cuestionamientos que le ha hecho Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia han sido principalmente por las alianzas que ha construido.

"¿Qué no comparto yo de lo que están haciendo ellos hoy? Tú no puedes decir que vas a llegar a resolver los problemas y a cambiar todo cuando estás rodeado de los mismos de siempre, simple lógica", ha dicho el abogado.