Partido Conservador apoyará la candidatura presidencial de Paloma Valencia

El presidente del partido Conservador, senador Efraín Cepeda, anunció que la colectividad apoyará la campaña a la presidencia de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

La decisión la tomó por unanimidad el directorio nacional del partido, tras escuchar a la candidata y a los congresistas conservadores. “La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia”, aseguró el senador Efraín Cepeda.

Además el presidente del partido Conservador aseguró que la decisión debe ser cumplida por toda la militancia, quienes apoyen otra candidatura podrían enfrentar sanciones.

“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, agregó Cepeda.



El partido Conservador en un momento también evaluó la posibilidad de apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, sin embargo, el abogado aseguró en las últimas horas que no iba a recibir ese apoyo.

“Juntos logramos importantes triunfos para la democracia. Evitamos consultas populistas que pretendían derrochar recursos públicos. Frenamos iniciativas tributarias que golpeaban a la clase media y ponían en riesgo el empleo. Archivamos una reforma a la salud que amenazaba con dejar a millones sin atención. Impedimos el avance de una reforma política diseñada para perpetuar a unos pocos en el poder. Cerramos el paso a la ley de transfuguismo, que abría la puerta a la corrupción”, explicó Cepeda sobre las coincidencias que tiene la colectividad con Paloma Valencia.