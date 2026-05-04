Consejo de Estado pide investigar señalamientos de Benedetti contra magistrada Lombana

Blu Radio conoció en primicia un fallo con el que la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, tras confirmar la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia. El alto tribunal aseguró que los argumentos presentados por los demandantes no configuran causales de nulidad electoral.

La demanda cuestionaba el decreto con el cual Benedetti fue nombrado en el cargo, señalando que presuntamente no cumplía requisitos legales por su estado de salud y por presuntas conductas relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Fue allí donde el Consejo de Estado señaló que este tipo de señalamientos no pueden ser analizados a través del medio de control de nulidad electoral, ya que corresponden al ámbito del derecho disciplinario.

En el fallo conocido por este medio también hay un apartado que se refiere a los supuestos señalamientos del jefe de la cartera política contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, con quien ha tenido varios desencuentros. El último y más reciente tiene que ver con la orden de la togada de allanar una de las propiedades de Armando Benedetti, en el contexto de una de las investigaciones que tenía a cargo la magistrada.



“La Sala no puede pasar por alto que, en la alzada, la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer’, razón por la cual, aunque esa manifestación no constituye un reparo que sea objeto de resolución en esta instancia procesal, es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres”, indicó el fallo.

Por esa razón, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las averiguaciones que correspondan, en lo relacionado con los supuestos señalamientos inapropiados por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

