La magistrada Cristina Lombana defendió públicamente su actuación en el proceso que se adelanta contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que cuatro magistrados de la Corte remitieran a la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos denunciados por la defensa de la congresista.En medio de la controversia, Lombana aseguró que sus decisiones dentro del expediente estuvieron respaldadas por jueces constitucionales y se ajustaron a la ley. “No hay allí irregularidad alguna que resista el más mínimo escrutinio técnico”, sostuvo la magistrada, quien además advirtió que las actuaciones en su contra han ocurrido de manera reiterada durante su permanencia en la Sala Especial de Instrucción.“Durante mi periodo he sido objeto de ataques reiterados, no los voy a detallar hoy, uno por uno, porque no es ese el propósito de este momento y porque contarlos con el detalle que merecerían solo serviría para sembrar el desánimo en tantas mujeres que aspiran legítimamente a ocupar un lugar en esta sala y en las altas cortes de este país. Ese desánimo no se lo voy a regalar a nadie”, señaló la magistrada.La magistrada Lombana, que se acerca al final de su periodo constitucional en la Sala Especial de Instrucción, sostuvo que su actuación frente al proceso de Peralta fue adoptada conforme al ordenamiento jurídico y que así debería quedar establecido para quienes examinen el caso con rigor. Su intervención buscó responder a los cuestionamientos que rodearon su participación en el expediente y dejar sentada su posición frente a los señalamientos formulados.También se refirió a las decisiones mediante las cuales ha sido apartada de algunos procesos que tenía a su cargo. Según explicó, se trata de expedientes que habían adquirido relevancia pública y que, en su criterio, deben ser analizados dentro del contexto de las decisiones adoptadas durante su permanencia en la Sala Especial de Instrucción.“De los cinco magistrados hombres que integran esta sala han sido cuatro quienes, de manera reiterada y votando en bloque, han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo. Ahí queda el dato. Para quien quiera contarlo, cuatro contra uno en decisiones sobre mí”, agregó la magistrada.La funcionaria señaló que no pretende convertir estas diferencias en una disputa personal y sostuvo que su experiencia puede servir para que otras mujeres que lleguen a cargos similares conozcan las dificultades que pueden presentarse en el ejercicio de la función pública.“Me acerco al final de este capítulo con la conciencia tranquila de haber ejercido la función judicial con independencia, con apego estricto a la ley y sin doblegarme ante presión alguna, viniera de donde viniera”, afirmó.De esta forma, la magistrada Cristina Lombana reiteró que actuó conforme a la ley y cerró su pronunciamiento con un llamado a las mujeres a ocupar espacios de decisión en la justicia, el Legislativo y el Ejecutivo.