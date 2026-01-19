En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Un total de 20 congresistas a versión libre en la Corte tras archivo del caso del magistrado Farfán

Un total de 20 congresistas a versión libre en la Corte tras archivo del caso del magistrado Farfán

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, citó a a rendir versión libre a varios congresistas que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad