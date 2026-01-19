Un total de 20 congresistas a versión libre en la Corte tras archivo del caso del magistrado Farfán

Un total de 20 congresistas fueron citados a declaración de versión libre en el despacho de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana. Jairo Corzo, quien es el secretario de la Comisión de Acusaciones, fue citado para el próximo viernes 23 de enero y con él empieza entonces el desfile de declaraciones libres allí en la Corte Suprema.

Esto tiene que ver con que en noviembre del año pasado la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se abstuvo de continuar la investigación contra el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, tras la denuncia en su contra por presuntamente haberle filtrado información a Cielo Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en medio de un proceso judicial. La Comisión concluyó que Farfán no tenía relación o amistad con la familia Gnecco y que no tenía interés en favorecerla, porque fue él quien ordenó la interceptación.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la magistrada Lombana también ordenó, a través de policía judicial, obtener la documentación que allegó el magistrado Farfán a la Corte Suprema sobre el auto inhibitorio a su favor, esto con el fin de anexar los documentos a la investigación que adelanta su despacho por unas supuestas demoras de la Comisión en la investigación del caso Farfán.

Magistrado Francisco Farfán Foto: Corte Suprema de Justicia

Para el lunes 26 de enero fueron convocados, entre otros, Willian Aljure, Alirio Uribe, María Eugenia Lopera, Carlos Alberto Cuenca y Gloria Arizabaleta. Fue en 2023 cuando un revelador informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol dio cuenta sobre una presunta advertencia por cuenta del magistrado Farfán al poderoso Gnecco sobre unas interceptaciones telefónicas en el marco del proceso.



La controversia llegó a tal punto que el magistrado Francisco Farfán solicitó una licencia no remunerada por 3 meses para defenderse de las acusaciones en su contra. Finalmente, el año pasado la Comisión determinó que el togado no tenía interés alguno en filtrarle información a Cielo Gnecco.

"El magistrado Francisco Farfán no tenía interés alguno en informar a los miembros de la familia Gnecco sobre las interceptaciones que se estaban llevando a cabo en su contra”, señaló la decisión de la Comisión.

Las agitadas relaciones entre los magistrados de la Sala de Instrucción

Es un secreto a voces que hay enormes diferencias entre los 6 magistrados de la Sala que se encarga de investigar a los aforados por la presunta comisión de delitos. Cristina Lombana y Francisco Farfán no han estado exentos de la polémica por las solicitudes que han salido del despacho de Lombana en distintos procesos.