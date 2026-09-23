Paro armado en Santa Marta: militares llegaron a las playas y fueron recibidos con aplausos

Santa Marta y varios sectores de La Guajira permanecen en alerta tras los hechos violentos registrados luego de un operativo contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Vehículos incendiados y ataques contra establecimientos comerciales aumentaron la preocupación entre habitantes y turistas.

En este contexto, las autoridades reforzaron la presencia de militares y policías en diferentes puntos de Santa Marta, incluidas las zonas turísticas. Fue precisamente durante uno de estos operativos que los uniformados llegaron a las playas del Rodadero, donde fueron recibidos con aplausos por varios turistas, quienes manifestaron sentirse más tranquilos al ver el despliegue de seguridad.

Militares llegaron a las playas y fueron recibidos con aplausos

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, comandos de fuerzas de operaciones especiales llegaron a una de las playas del Rodadero para saludar a los turistas y brindarles seguridad. La escena también se repitió en otras playas de Santa Marta.



Algunos visitantes inicialmente pensaron que se trataba de una toma y que serían retirados del lugar. Sin embargo, cuando los uniformados comenzaron a hablar con ellos y les explicaron que estaban allí para garantizar su seguridad, los turistas empezaron a tomar fotografías y aplaudieron su presencia.

Una de las turistas entrevistadas contó que había llegado a Santa Marta el día anterior y que, en medio de la situación de orden público, habían tenido que abandonar la playa. Según relató, les dijeron que debían retirarse debido al paro armado y regresaron al hotel después de comprar algunos víveres.

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Al día siguiente recibieron autorización para volver a la playa, aunque con precaución. La turista aseguró que al observar la presencia de la Policía, el Ejército y la Marina se sintieron más tranquilos.

Comercios y hoteles también reportan afectaciones

El recorrido también mostró el impacto de la situación en diferentes sectores de Santa Marta. En la Quinta Avenida, una de las principales zonas comerciales, varios establecimientos permanecieron cerrados. Un comerciante comparó el panorama con el de una pandemia y señaló que las afectaciones alcanzaban a diferentes negocios y trabajadores.

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En el centro histórico, algunos establecimientos también tuvieron que cerrar. Uno de los administradores consultados explicó que había sido un día atípico y que habían tenido que suspender la atención al público. Sin embargo, destacó que la presencia de la fuerza pública los hacía sentir apoyados.

Los vendedores informales también reportaron una caída en sus ventas. Uno de ellos explicó que normalmente puede vender siete, ocho o hasta diez sombreros durante una jornada, pero ese día no había vendido ninguno.

En el sector hotelero del Rodadero, una administradora aseguró que la zona permanecía tranquila y que los huéspedes que ya estaban allí se habían mantenido. No obstante, señaló que otros hoteles habían reportado cancelaciones de reservas.

Cerrado y desolado es el panorama de las zonas comerciales de Santa Marta en la tarde de hoy. El comercio no abrió sus puertas, pese al llamado de las autoridades y la presencia de policías, los negocios del Mercado Público y del Centro de la ciudad permanecieron cerrados. pic.twitter.com/ceKXsmlhtB — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 23, 2026

Turistas evalúan sus planes ante la situación

Entre los visitantes también había preocupación por las condiciones de seguridad. Una turista procedente de Bogotá contó que había viajado con su familia para celebrar los 25 años de matrimonio de sus suegros y conocer el mar, pero aseguró que la situación había cambiado sus planes.

La visitante señaló que las calles estaban solas y que habían tenido dificultades para encontrar lugares donde comer o realizar actividades. Incluso contemplaban la posibilidad de regresar, aunque desconocían si el terminal estaba funcionando.

Durante el informe también se mencionó una alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, según la cual las autoridades colombianas habían informado sobre un bloqueo armado de 72 horas, con cierre de actividades civiles y toque de queda hasta el mediodía del viernes.

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El reporte indicó además que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanecía abierto y en operación, al igual que la ruta hacia Barranquilla, aunque se advertía sobre posibles demoras, limitaciones o riesgos en algunas vías.

