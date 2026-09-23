"Confiamos mucho en las políticas de seguridad del presidente De La Espriella": Fedetranscarga

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, se refirió en entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, a las afectaciones que deja el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en la movilidad y el transporte de carga en la Costa Caribe.

Cuervo aseguró que la situación ha provocado un represamiento de vehículos de carga en corredores estratégicos, especialmente en la Troncal del Caribe. Según explicó, diariamente transitan entre 8.000 y 10.000 camiones por este corredor.

El dirigente gremial señaló que entre Santa Marta y La Guajira la reducción en el movimiento de vehículos de carga estaría entre 2.000 y 3.000 camiones, mientras transportadores esperan condiciones de seguridad para retomar sus recorridos.

"Este paro armado ha generado afectaciones a la movilidad, al abastecimiento y una parálisis crítica en la Troncal del Caribe", afirmó Arnulfo Cuervo durante la entrevista con Recap Blu.



El presidente de Fedetranscarga también advirtió sobre el posible impacto del represamiento de vehículos en el abastecimiento de productos, especialmente alimentos. Según explicó, una menor circulación de mercancías puede traducirse en incrementos de precios.

"Cuando hablamos de vehículos de transporte de carga detenidos, estamos hablando de que se genera desabastecimiento. Ese desabastecimiento, puntualmente, genera incremento de precios y muchos de los elementos transportados son alimentos", sostuvo.

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Fedetranscarga alerta por pérdidas económicas

Arnulfo Cuervo explicó que el impacto del paro armado también se refleja en el empleo y en las pérdidas económicas para el sector transportador de la Costa Caribe.

De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 26.000 empleos directos están relacionados con el transporte de carga en la región. Además, citó estimaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta sobre las pérdidas económicas ocasionadas por la parálisis.

"Se dejaron de ver 39.500 millones de pesos solamente en la ciudad de Santa Marta y, a nivel de la zona Caribe, 42.000 millones de pesos", indicó Cuervo.

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El presidente de Fedetranscarga sostuvo que las pérdidas definitivas podrán establecerse una vez termine el paro armado y se normalice la operación. También señaló que la situación afecta la competitividad del transporte de carga.

"Cuando trabajamos a pérdida, no solamente perdemos los transportadores; termina perdiendo el país", afirmó el dirigente gremial, quien recordó la importancia del transporte terrestre para la economía colombiana.

"Confiamos muchísimo" en las políticas de seguridad

Frente a la respuesta de las autoridades, Arnulfo Cuervo manifestó su respaldo a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para enfrentar la situación en la Costa Caribe.

"Nosotros sí confiamos muchísimo en las políticas de seguridad que está determinando el Gobierno del presidente De La Espriella", aseguró el presidente de Fedetranscarga en Recap Blu.

Cuervo reconoció que el regreso a la normalidad no necesariamente será inmediato, pero expresó su expectativa de que se avance hacia la recuperación de las condiciones necesarias para que los vehículos de carga puedan transitar con seguridad.

"Esperamos que, obviamente, no volviendo a la normalidad de manera inmediata, sí entremos en ese proceso y en ese camino de normalizar el acatamiento de la ley", agregó.

El dirigente gremial también pidió mantener la confianza en las autoridades mientras se desarrolla la operación de seguridad en la zona. Su expectativa es que el transporte de carga pueda recuperar progresivamente su operación habitual.

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Caravanas del Ejército para movilizar la carga

Ante las restricciones de movilidad, el Ejército está apoyando el desplazamiento de vehículos mediante caravanas. Sin embargo, Cuervo explicó que la cantidad de camiones que normalmente circulan por estos corredores representa un desafío logístico.

"Cuando hablamos de entre 8.000 y 10.000 camiones diarios, no hay fuerza pública suficiente para hacer estas caravanas de manera permanente", explicó el presidente de Fedetranscarga.

Por esta razón, las autoridades están priorizando el transporte de productos perecederos, entre ellos el banano, debido a sus características y a que parte de esta mercancía es destinada a la exportación desde Santa Marta.

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Cuervo manifestó que el gremio espera que, una vez concluido el periodo anunciado para el paro armado, las condiciones de seguridad permitan comenzar a normalizar el transporte de carga en la región.

Transportadores permanecen detenidos por seguridad

El presidente de Fedetranscarga también se refirió a la situación de los conductores que permanecen detenidos en ciudades como Barranquilla mientras esperan garantías para continuar sus recorridos.

Aunque esta situación representa gastos adicionales en alimentación y hospedaje y supone que los vehículos dejan de producir, Cuervo consideró que permanecer en zonas seguras reduce la exposición de los conductores a posibles ataques.

"Es mejor que estén donde están y no en la carretera, expuestos en trancones a que eventualmente los vehículos sean quemados o vandalizados", explicó.

El dirigente gremial advirtió además que los vehículos detenidos pueden quedar expuestos a robos de mercancía y otros hechos de violencia, incluso por parte de personas que no necesariamente pertenezcan al grupo armado que anunció el paro.

Pólizas no cubren el lucro cesante

Otro de los puntos abordados por Arnulfo Cuervo fue la cobertura de las pólizas frente a los vehículos afectados durante hechos violentos. Según explicó, el mecanismo dispuesto por el Gobierno no cubre todas las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de las operaciones.

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"La póliza no cubre ni el lucro cesante de los vehículos ni las mercancías. Solamente, en condiciones en las que un vehículo es destruido, se activa la póliza del Gobierno", explicó.

Cuervo señaló que el lucro cesante representa un problema recurrente para el sector transportador, al recordar los efectos económicos que han dejado los bloqueos registrados durante los últimos años.

"Todo ese tipo de situaciones negativas desde el punto de vista económico deben ser asumidas por el sector transporte. Esto empobrece al sector, nos genera problemas de caja", concluyó.