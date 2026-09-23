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Fuerte temblor en la tarde de este miércoles: se sintió en varias ciudades

El epicentro fue en Chaparral, foco de una seguidilla de temblores en los últimos días en el país.

Temblor 23 de septiembre.
Temblor 23 de septiembre.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Un fuerte temblor se registró en la tarde de este miércoles, 23 de septiembre, en Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico tuvo una magnitud de 4,5 y se presentó a las 3:09 de la tarde, con epicentro localizado en Chaparral, en el departamento del Tolima.

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El movimiento telúrico fue localizado a 20 kilómetros de Roncesvalles, Tolima, según el reporte del SGC. Además, el organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

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Blu Radio conoció que este sismo generó evacuaciones preventivas en Tolima y Valle del Cauca en edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto del 10 de octubre.

El mapa del evento muestra que el temblor se produjo en una zona del centro del país y que el movimiento fue registrado por estaciones sísmicas ubicadas en diferentes puntos de la región. Entre las ciudades señaladas en el boletín aparecen Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Cali y Neiva, además de Bogotá en el extremo oriental del mapa.

El epicentro fue ubicado aproximadamente en las coordenadas 3,84 grados de latitud y -75,66 grados de longitud, en inmediaciones del municipio de Roncesvalles. La información corresponde al boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano minutos después de ocurrido el movimiento.

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Por tratarse de un evento de magnitud 4,5 y de carácter superficial, el temblor pudo ser percibido en distintos sectores del centro y suroccidente del país. El SGC, sin embargo, advierte que la información consignada en este tipo de boletines está sujeta a cambios a medida que se realizan nuevas revisiones de los datos sísmicos.

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o afectaciones en infraestructuras, pero las autoridades continúan con los barridos en los diferentes municipios donde se sintió el sismo.

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