Migrantes en Colombia: SENA abre 400 cupos para certificar su experiencia laboral; paso a paso

Conseguir trabajo en otro país puede convertirse en un proceso complicado para los migrantes, especialmente cuando, además de encontrar una vacante, deben demostrar que cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar determinado oficio. La falta de documentos que acrediten esos saberes es una dificultad al momento de buscar nuevas oportunidades laborales.

En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha una convocatoria dirigida a personas migrantes que buscan darle reconocimiento formal a las competencias que han adquirido durante su trayectoria laboral.

SENA abre 400 cupos para certificar su experiencia laboral

La entidad cuenta con el programa la Certificatón Migrantes 2026 ‘El SENA une saberes, rompe fronteras’, un proceso que permitirá a personas migrantes de cualquier nacionalidad que viven en Colombia certificar sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral.



La convocatoria cuenta con 400 cupos y se llevará a cabo de manera virtual. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo martes 6 de octubre de 2026.

Para participar, los interesados deben vivir en Colombia y contar con el permiso de residencia correspondiente. El proceso hace parte de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante la cual el SENA reconoce los conocimientos adquiridos tanto por experiencia laboral como de manera empírica.

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“El SENA quiere vincularse desde nuestro programa Diplomacia de Las Capacidades, para que muchos extranjeros que viven en nuestro país puedan certificar sus capacidades y competencias a través de la entidad”, manifestó Fray Ricardo Torres Castro, director general del SENA.

Las ocho áreas que pueden certificar los migrantes

Los participantes podrán elegir una o varias normas de competencia laboral, de acuerdo con su experiencia. Las opciones disponibles son:



210601020: atención a clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa.

atención a clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa. 220201080: recolección de residuos sólidos según procedimientos de aprovechamiento y normativa ambiental.

recolección de residuos sólidos según procedimientos de aprovechamiento y normativa ambiental. 230101296: cuidado de personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía.

cuidado de personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. 260101047: venta de productos y servicios según las necesidades del cliente y objetivos comerciales.

venta de productos y servicios según las necesidades del cliente y objetivos comerciales. 260201088: preparación de alimentos de acuerdo con una orden de producción y receta estándar.

preparación de alimentos de acuerdo con una orden de producción y receta estándar. 260401040: control de accesos de acuerdo con la normativa de seguridad privada.

control de accesos de acuerdo con la normativa de seguridad privada. 290202070: soldadura de láminas metálicas mediante arco manual con electrodo revestido.

soldadura de láminas metálicas mediante arco manual con electrodo revestido. 290801106: manipulación de alimentos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa.

¿Cómo pueden inscribirse?

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Los migrantes interesados deben ingresar a la página oficial del SENA y buscar el banner correspondiente a la convocatoria Certificatón Migrantes 2026. Desde allí podrán iniciar el proceso de inscripción y seleccionar la norma o las normas de competencia laboral que correspondan a sus conocimientos y experiencia.

La iniciativa busca que los saberes adquiridos por los migrantes durante su trayectoria laboral puedan ser reconocidos formalmente en Colombia, como parte de un proceso de certificación de sus competencias.