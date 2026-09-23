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Migrantes en Colombia: SENA abre 400 cupos para certificar su experiencia laboral; paso a paso

El SENA cuenta con un proceso que permitirá a migrantes de cualquier nacionalidad que viven en Colombia certificar sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral.

migrantes en colombia pueden certificar sus saberes.jpg
Migrantes en Colombia pueden certificar sus saberes.
Foto: archivo, Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Conseguir trabajo en otro país puede convertirse en un proceso complicado para los migrantes, especialmente cuando, además de encontrar una vacante, deben demostrar que cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar determinado oficio. La falta de documentos que acrediten esos saberes es una dificultad al momento de buscar nuevas oportunidades laborales.

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En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha una convocatoria dirigida a personas migrantes que buscan darle reconocimiento formal a las competencias que han adquirido durante su trayectoria laboral.

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SENA abre 400 cupos para certificar su experiencia laboral

La entidad cuenta con el programa la Certificatón Migrantes 2026 ‘El SENA une saberes, rompe fronteras’, un proceso que permitirá a personas migrantes de cualquier nacionalidad que viven en Colombia certificar sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral.

La convocatoria cuenta con 400 cupos y se llevará a cabo de manera virtual. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo martes 6 de octubre de 2026.

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Para participar, los interesados deben vivir en Colombia y contar con el permiso de residencia correspondiente. El proceso hace parte de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante la cual el SENA reconoce los conocimientos adquiridos tanto por experiencia laboral como de manera empírica.

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“El SENA quiere vincularse desde nuestro programa Diplomacia de Las Capacidades, para que muchos extranjeros que viven en nuestro país puedan certificar sus capacidades y competencias a través de la entidad”, manifestó Fray Ricardo Torres Castro, director general del SENA.

Las ocho áreas que pueden certificar los migrantes

Los participantes podrán elegir una o varias normas de competencia laboral, de acuerdo con su experiencia. Las opciones disponibles son:

  • 210601020: atención a clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa.
  • 220201080: recolección de residuos sólidos según procedimientos de aprovechamiento y normativa ambiental.
  • 230101296: cuidado de personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía.
  • 260101047: venta de productos y servicios según las necesidades del cliente y objetivos comerciales.
  • 260201088: preparación de alimentos de acuerdo con una orden de producción y receta estándar.
  • 260401040: control de accesos de acuerdo con la normativa de seguridad privada.
  • 290202070: soldadura de láminas metálicas mediante arco manual con electrodo revestido.
  • 290801106: manipulación de alimentos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa.

¿Cómo pueden inscribirse?

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Los migrantes interesados deben ingresar a la página oficial del SENA y buscar el banner correspondiente a la convocatoria Certificatón Migrantes 2026. Desde allí podrán iniciar el proceso de inscripción y seleccionar la norma o las normas de competencia laboral que correspondan a sus conocimientos y experiencia.

La iniciativa busca que los saberes adquiridos por los migrantes durante su trayectoria laboral puedan ser reconocidos formalmente en Colombia, como parte de un proceso de certificación de sus competencias.

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