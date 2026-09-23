Senado niega moción de censura contra ministro de Defensa por bombardeos

Con 65 votos por el No y 17 por el Sí, la plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, por los tres bombardeos en los que fallecieron seis menores de edad en Guaviare y Norte de Santander.

Con esta decisión, la Cámara de Representantes queda inhibida para pronunciarse sobre la misma moción, que fue debatida este miércoles en la plenaria.

La iniciativa había sido promovida por sectores de la oposición para exigir explicaciones al jefe de la cartera de Defensa por las operaciones realizadas contra estructuras armadas en las que se encontraba presencia de menores de edad.

Durante el debate, Mora defendió particularmente el bombardeo realizado en Guaviare contra un campamento de la disidencia de alias ‘Calarcá’. El ministro sostuvo que la operación respondió a una situación estratégica y señaló que, según la información de inteligencia disponible, en el lugar había alrededor de 60 integrantes de esa estructura. También afirmó que ese grupo había asesinado a 10 militares, herido a otros 16 y secuestrado a cinco uniformados en el departamento.



Abelardo De La Espriella y general Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa Foto: X general Jorge Eduardo Mora

El funcionario también argumentó que las Fuerzas Militares enfrentan un escenario complejo por la confrontación entre las estructuras de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Según las cifras expuestas por el ministro durante el debate, los enfrentamientos entre ambos grupos habían dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad. Mora defendió las operaciones desde la responsabilidad que, según explicó, tiene el Estado de actuar frente a los grupos armados que representan una amenaza para la población y la fuerza pública.

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La jornada estuvo acompañada por otros hechos relacionados con el orden público. En el Cauca, una comisión del CTI y unidades del Ejército que adelantaban un procedimiento en zona rural de Timba fueron atacadas con explosivos, drones y ráfagas de fusil, en un hecho atribuido inicialmente a integrantes de la estructura Jaime Martínez. Uno de los vehículos del CTI resultó afectado y los funcionarios judiciales tuvieron que retirarse, mientras las tropas permanecieron en la zona para enfrentar al grupo armado.



Situación en Santa Marta

A la salida de la votación de moción de censura en la Plenaria del Senado, el ministro de Defensa entregó un nuevo balance sobre el panorama de orden público en Santa Marta asegurando que la amenaza ya está controlada con la captura de 9 personas.

“Vamos a generar la confianza a los samarios y a todos los compatriotas. Vamos a hacer un despliegue policial y militar para impedir que esto vuelva a suceder en alguna ciudad del país”, concluyó.