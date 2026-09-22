Fundación Santa Fe actualiza estado de salud de Yamid Amat

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este martes que el periodista Yamid Amat, de 84 años, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de su ingreso al centro médico durante la noche del lunes. De acuerdo con el comunicado emitido a solicitud de la familia, el comunicador se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

Según la información oficial, desde su llegada a la Fundación Santa Fe, Yamid Amat ha requerido un manejo integral y multidisciplinario por parte del equipo médico. El centro asistencial indicó que los reportes sobre su condición serán entregados conforme evolucione su estado de salud y únicamente con autorización expresa de sus familiares.

La hospitalización del periodista se conoció en las últimas horas y, de acuerdo con información conocido por Blu Radio, estaría relacionada con una complicación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece desde hace varios años. Esta condición puede afectar el flujo de aire y generar dificultades respiratorias.



La carrera periodística

Yamid Amat ha construido una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo colombiano, con experiencia en radio, televisión y prensa. Durante ese recorrido ha estado al frente de diferentes espacios informativos y de entrevistas que se convirtieron en referentes de distintas etapas de los medios de comunicación del país.

pic.twitter.com/hcCrc42mZn — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) September 22, 2026

Entre los proyectos más reconocidos de su carrera se encuentra CM&, noticiero que permaneció durante décadas al aire y en el que desarrolló buena parte de su trabajo periodístico. También estuvo vinculado a Noticias Caracol y a espacios radiales como Radionet, consolidando una extensa trayectoria en diferentes formatos de comunicación.



Por ahora, la Fundación Santa Fe de Bogotá señaló que mantendrá informada a la opinión pública únicamente cuando exista una evolución en la condición médica del periodista y previa autorización de su familia. El reporte más reciente establece que Yamid Amat continúa en cuidados intensivos, en estado crítico y con pronóstico reservado.