Sismo hoy en Colombia: otro temblor sacude a Chaparral, Tolima, ¿qué está pasando?

Un nuevo sismo hoy en Colombia volvió a sacudir a Chaparral, Tolima, durante la madrugada de este martes 22 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento de magnitud 4,2 a las 2:35 a. m., con epicentro localizado a 18 kilómetros de Roncesvalles, en el Tolima, y una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

El temblor se suma a una intensa actividad sísmica que se presenta en esta zona del departamento desde el lunes 21 de septiembre. El registro del SGC muestra numerosos movimientos de magnitudes inferiores a 4,0 durante las últimas horas, además de varios eventos que superaron esa magnitud.

De acuerdo con el registro del SGC, después del sismo de magnitud 4,2 de las 2:35 a. m., se produjeron nuevos movimientos en Chaparral: uno de magnitud 2,8 a las 2:39 a. m. y otro de magnitud 2,8 a las 2:49 a. m., ambos con profundidad superficial.

¿Qué está pasando en Chaparral?

La explicación entregada por el Servicio Geológico Colombiano apunta a que la zona atraviesa un periodo de sismicidad superior al promedio registrado durante las últimas semanas.



Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó que durante dos días se registraron más de 150 sismos, cinco de ellos con magnitudes superiores a 4,0.

Según Tovar, los movimientos tienen profundidades superficiales, menores a 30 kilómetros, y el Tolima cuenta con diferentes fallas geológicas activas capaces de generar este tipo de actividad sísmica.

Publicidad

“Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menor a treinta kilómetros de profundidad (...) Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, explicó el funcionario en un video publicado por el SGC.

La actividad comenzó a llamar especialmente la atención durante el lunes. El registro del organismo muestra movimientos sucesivos desde las primeras horas del día, con eventos de magnitudes 4,0, 4,1 y 4,2, además de numerosos sismos de menor magnitud.

Ustedes nos han preguntado qué está pasando con la sismicidad registrada entre el 20 y 21 de septiembre de 2026 en Chaparral, Tolima. 🎥En este video, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explica qué… pic.twitter.com/70cvf9G1Kt — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 21, 2026

SGC mantiene monitoreo de la actividad sísmica

Tovar señaló que la Red Sismológica Nacional continuará realizando seguimiento permanente a la actividad y que informará oportunamente cualquier evolución.

Publicidad

“Por eso, desde la red sismológica nacional de Colombia, seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad”, señaló.

El funcionario también pidió a los habitantes consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de atender las recomendaciones de las autoridades locales.

La cadena de movimientos ha generado preocupación entre los habitantes de Chaparral. De hecho, las autoridades locales convocaron un Consejo de Gestión del Riesgo para evaluar la situación luego de los numerosos temblores registrados.

¿Puede ocurrir un terremoto de mayor magnitud?

La sucesión de sismos no permite, por sí sola, establecer que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. La función del SGC es monitorear la actividad, analizar su evolución y comunicar los cambios que puedan identificarse.

Por ahora, el organismo mantiene bajo vigilancia la actividad sísmica en Chaparral y el sur del Tolima, mientras continúan registrándose movimientos superficiales en la zona.