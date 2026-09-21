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Blu Radio  / Nación  / Ofrecen hasta $45 millones de recompensa por responsables del incendio en Villa de Leyva

Ofrecen hasta $45 millones de recompensa por responsables del incendio en Villa de Leyva

Las autoridades de Boyacá buscan establecer quién provocó la emergencia que ha afectado más de 360 hectáreas y que se extendió hacia Chíquiza y Sáchica.

Incendio en Villa de Leyva.jpg
Incendio en Villa de Leyva //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Incrementa la preocupación en el departamento de Boyacá por el incendio forestal en el cerro San Marcos, en inmediaciones de Villa de Leyva, el cual ha dejado más de 240 hectáreas afectadas y más de 350 personas trabajando en controlar el fuego, que, según dijo el ministro de Ambiente, estaría siendo causado por terceras personas.

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Las autoridades de Boyacá ofrecieron una recompensa de hasta $45 millones por información que permita identificar a los responsables del incendio forestal que afectó al municipio de Villa de Leyva y que posteriormente avanzó hacia sectores de Chíquiza y Sáchica, incluyendo áreas del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.

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Sin embargo, durante una entrevista en Recap Blu, Jaisson Alfredo Carreño Calderón, gerente de la Oficina Asesora para las Regiones de Boyacá,explicó que el origen de la conflagración todavía es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

“En este momento eso es materia de investigación de las autoridades competentes. Nosotros estamos esperando que sea la Fiscalía, la Policía Judicial quienes adelanten toda la investigación y las actuaciones correspondientes (…) Hasta 45 millones de pesos para encontrar el responsable o los responsables, si así lo fuere, y poderlos identificar de manera rápida”, explicó.

Incendio en Villa de Leyva
Incendio en Villa de Leyva
Foto: Blu Radio

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Investigación por el incendio forestal en Villa de Leyva

Las autoridades aún no han establecido públicamente quién habría originado el incendio. Por ello, Carreño Calderón insistió en que serán la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades.

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Aunque el fuego logró ser controlado en el área de Villa de Leyva, las llamas avanzaron hacia jurisdicción de Sáchica y Chíquiza. Las autoridades, junto con Parques Nacionales Naturales, adelantaban la verificación para establecer con precisión el área afectada dentro del santuario.

La emergencia también ha representado un importante despliegue de recursos para combatir las llamas. Según Carreño Calderón, durante una de las jornadas de atención fueron utilizadas cuatro aeronaves: dos financiadas por la Gobernación de Boyacá y otras dos gestionadas con el Gobierno nacional.

Incedio Villa Leyva AFP.jpg
Incendio en Villa de Leyva
Foto: AFP

Así avanza la operación de controlar el fuego

Gobernación de Boyacá también solicitó al Gobierno nacional apoyo aéreo para continuar con las labores de extinción. Según Carreño Calderón, el compromiso adquirido era disponer de una aeronave para reforzar las operaciones desde las primeras horas de la mañana.

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Pese a la magnitud de la emergencia y a la cercanía de las llamas con sectores habitados y establecimientos turísticos, hasta el momento de la entrevista las autoridades no reportaban pérdidas humanas, personas lesionadas ni daños estructurales.

“Por fortuna no tenemos ninguna pérdida humana, ningún lesionado, y no tenemos ninguna pérdida material”, afirmó.

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