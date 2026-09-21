De La Espriella advierte a autodefensas por paro armado: "Van a terminar en una bolsa y muertos"

Luego de confirmarse la muerte de alias ‘Cholo’, jefe militar y segundo al mando de la Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se ha informado de un paro armado en la región como respuesta en represalia a los operativos que se adelantan por parte del Ejército Nacional por orden del Gobierno nacional.

“Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En una operación de nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista alias Cholo, segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal, con más de 15 años de trayectoria delictiva y señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica”, dijo el presidente.

Además, ante esto, el presidente Abelardo De La Espriella citó a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y les envió un mensaje contundente a las autodefensas que, durante su mandato, nadie podrá hacer algo así y el que lo haga “terminará muerto”.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Personalmente voy a dirigir las operaciones porque nadie va a hacer paro armado, vamos pro todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”, dijo el presidente, asegurando, además, que él mismo estará al frente de la operación para recuperar el orden en la región tras la muerte de alias ‘Cholo’.



El jefe de Estado celebró esta operación como un “golpe contundente” a la organización criminal y como mensaje a otros grupos criminales de las represalias que habrá por poner en “peligro a la población”, desde el Gobierno nacional y con la fuerza del Ejército Nacional.

“He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población. Sigues tú, Pinocho”, puntualizó.