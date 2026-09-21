Grave incendio forestal avanza en zona industrial de Palermo: amenaza bodega de químicos

Un grave incendio forestal se registra en la zona industrial de Palermo y avanza rápidamente. La conflagración se inició hacia las 4:00 de la tarde y genera preocupación por la cercanía con empresas, bodegas y conjuntos residenciales.

La emergencia es atendida por unidades de Bomberos de Palermo, Bomberos Voluntarios y Oficiales de Neiva, y Bomberos de Aipe, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que alcancen las edificaciones cercanas.

“La situación es bastante preocupante porque en estos días está haciendo bastante viento, lo que hace que las cosas se vuelvan complejas, generando riesgos y amenazas. En la zona industrial hay varias empresas que manejan químicos y también muchos elementos, como combustibles, que generan preocupación”, señaló el alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán.

A esto se suma el riesgo para varios conjuntos residenciales, entre ellos San Sebastián. Habitantes del sector han publicado videos en redes sociales en los que muestran la magnitud de la emergencia y la cercanía de las llamas con sus viviendas.



“La preocupación es que el fuego alcance este tipo de edificaciones. En este sector hay conjuntos residenciales campestres, bodegas y muchas empresas, lo que hace que la emergencia sea mayor”, indicó el mandatario local.

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De manera simultánea, los organismos de emergencia atienden otro incendio sobre la avenida Inés García de Durán, en Neiva.

A la fecha, en el departamento, más de 2.000 hectáreas han resultado afectadas por incendios forestales en 20 municipios.