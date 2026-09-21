En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Grave incendio forestal avanza en zona industrial de Palermo: amenaza bodega de químicos

Grave incendio forestal avanza en zona industrial de Palermo: amenaza bodega de químicos

La emergencia es atendida por unidades de Bomberos de Palermo, Bomberos Voluntarios y Oficiales de Neiva, y Bomberos de Aipe, quienes trabajan para controlar las llamas

Incendio en Neiva.
Incendio en Neiva.
Foto: Secretaría de Gestión del Riesgo de Neiva.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Un grave incendio forestal se registra en la zona industrial de Palermo y avanza rápidamente. La conflagración se inició hacia las 4:00 de la tarde y genera preocupación por la cercanía con empresas, bodegas y conjuntos residenciales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La emergencia es atendida por unidades de Bomberos de Palermo, Bomberos Voluntarios y Oficiales de Neiva, y Bomberos de Aipe, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que alcancen las edificaciones cercanas.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella
Nación

De La Espriella advierte a autodefensas por paro armado: "Van a terminar en una bolsa y muertos"

Alias 'Cholo'
Nación

Quién era alias 'El Cholo', segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

“La situación es bastante preocupante porque en estos días está haciendo bastante viento, lo que hace que las cosas se vuelvan complejas, generando riesgos y amenazas. En la zona industrial hay varias empresas que manejan químicos y también muchos elementos, como combustibles, que generan preocupación”, señaló el alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán.

A esto se suma el riesgo para varios conjuntos residenciales, entre ellos San Sebastián. Habitantes del sector han publicado videos en redes sociales en los que muestran la magnitud de la emergencia y la cercanía de las llamas con sus viviendas.

Lea también:

Incendio forestal en Nariño.
Pacífico

Incendios forestales en Nariño dejan siete heridos, 527 damnificados y 3.784 hectáreas afectadas

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“La preocupación es que el fuego alcance este tipo de edificaciones. En este sector hay conjuntos residenciales campestres, bodegas y muchas empresas, lo que hace que la emergencia sea mayor”, indicó el mandatario local.

Publicidad

De manera simultánea, los organismos de emergencia atienden otro incendio sobre la avenida Inés García de Durán, en Neiva.

A la fecha, en el departamento, más de 2.000 hectáreas han resultado afectadas por incendios forestales en 20 municipios.

Relacionados

Noticias de hoy

Huila

Incendio

Publicidad

Publicidad

Publicidad