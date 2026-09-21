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Blu Radio  / Nación  / Quién era alias 'El Cholo', segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Quién era alias 'El Cholo', segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Este cabecilla tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y se encargaba de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Alias 'Cholo'
Alias 'Cholo'
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Este lunes se confirmó la muerte, en el desarrollo de operaciones de la Policía, de alias 'El Cholo', jefe militar y segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Este hombre era considerado uno de los más cercanos de alias 'Pinocho', cabecilla que en las últimas horas había manifestado su intención de someterse a la justicia.

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Según el presidente Abelardo De La Espriella, alias 'El Cholo' además tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y se encargaba de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

“La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra”, agregó el mandatario.

Sin embargo, la comunidad denunció que, en represalía, miembros del grupo armado están promoviendo un paro armado y han quemado varios vehículos en la Troncal del Caribe.

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Quién era alias 'El Cholo', segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Foto: captura de video y suministrada

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“Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror. He dispuesto todas las capacidades de la fuerza pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población”, dijo a través de redes sociales.

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