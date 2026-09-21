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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe luego de ser abatido alias 'El Cholo'

Quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe luego de ser abatido alias 'El Cholo'

La Policía abatió a alias 'El Cholo', jefe militar y segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Quién era alias 'El Cholo', segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
Foto: captura de video y suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

En la noche de este lunes, 21 de septiembre, se registraron quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe ordenados, al parecer, por miembros de las Autodefensas de la Sierra Nevada en represalia por el operativo en el que fue abatido alias 'El Cholo'.

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Ante esto, el presidente Abelardo De La Espriella se desplazará a Santa Marta para liderar un consejo de seguridad y tomar medidas ante los recientes hechos violentos.

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Vale recordar que la Policía abatió a alias 'El Cholo', quien era considerado uno de los más cercanos de alias 'Pinocho', cabecilla que en las últimas horas había manifestado su intención de someterse a la justicia.

"La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra", informó el presidente De La Espriella.

Asimismo, el jefe de Estado envió una advertencia a alias 'Pinocho' al manifestar que las operaciones de la fuerza pública se encaminarán contra este cabecilla.

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"Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", agregó el presidente, a propósito de la quema de vehículos y cierres en la vía tras la baja de alias 'El Cholo'.

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