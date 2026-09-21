Quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe luego de ser abatido alias 'El Cholo'

En la noche de este lunes, 21 de septiembre, se registraron quema de vehículos y cierres en la Troncal del Caribe ordenados, al parecer, por miembros de las Autodefensas de la Sierra Nevada en represalia por el operativo en el que fue abatido alias 'El Cholo'.

Ante esto, el presidente Abelardo De La Espriella se desplazará a Santa Marta para liderar un consejo de seguridad y tomar medidas ante los recientes hechos violentos.

Vale recordar que la Policía abatió a alias 'El Cholo', quien era considerado uno de los más cercanos de alias 'Pinocho', cabecilla que en las últimas horas había manifestado su intención de someterse a la justicia.

"La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra", informó el presidente De La Espriella.



Asimismo, el jefe de Estado envió una advertencia a alias 'Pinocho' al manifestar que las operaciones de la fuerza pública se encaminarán contra este cabecilla.

"Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", agregó el presidente, a propósito de la quema de vehículos y cierres en la vía tras la baja de alias 'El Cholo'.

Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.



En una operación de nuestra Policía Nacional, a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista… pic.twitter.com/6WF48M8qLa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 21, 2026