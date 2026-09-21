Robaron una joyería en Montería: delincuentes usaron uniformes similares a los del Inpec y la UNP

Todo un operativo de búsqueda fue desplegado en el municipio de Montería para dar con el paradero de dos criminales que, en la tarde de este lunes, protagonizaron un robo millonario a una joyería llamada Mazal, la cual está ubicada sobre la avenida Primera, en el centro de la capital del departamento de Córdoba.

El hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, en el que se puede ver cómo los delincuentes ingresaron vestidos con uniformes similares a los del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Allí sometieron al único guardia de seguridad de la joyería e intimidaron a las mujeres que estaban en el lugar.

De acuerdo con el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, una vez fue recolectado todo el botín estas personas huyeron en una camioneta de alta gama, de placas GPT-277. Por lo que no se descarta que hayan tomado rumbo hacia Cereté o Planeta Rica.

“La Policía Nacional se permite informar a nuestros medios de comunicación y a nuestra comunidad sobre el hecho delictivo presentado en el centro de la ciudad de Montería, donde dos sujetos ingresaron a una joyería y con arma de fuego intimidaron a los dependientes para posteriormente proceder a hurtar joyas y dinero en este establecimiento comercial”, fueron las palabras del Comandante Ruiz.



“A las afueras del establecimiento del establecimiento comercial los esperaba un vehículo camioneta, el cual ya está identificado en sus placas y estamos haciendo en este momento un despliegue de plan candado para lograr su ubicación. Este despliegue no solamente se limita a la ciudad de Montería, sino en los municipios cercanos que nos permita ubicar este vehículo. Asimismo, nuestro equipo de personal de investigación criminal e inteligencia se encuentran desplegados para lograr judicializar y ubicar a estos delincuentes. Garantizamos y trabajamos por su seguridad. Dios y patria”, agregó.

Las autoridades también trabajan para determinar de cuánto fue el monto de lo hurtado, ya que —como fue mencionado— los delincuentes se habrían llevado joyas, dinero en efectivo y hasta algunas pertenencias de quienes estaban presentes en el establecimiento.

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Así fue el robo este lunes a joyería en Montería, Córdoba