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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Bloqueos en la Troncal del Caribe tras bombardeos contra las Autodefensas Conquistadoras

Bloqueos en la Troncal del Caribe tras bombardeos contra las Autodefensas Conquistadoras

La ofensiva contra el grupo criminal, que dejó siete presuntos integrantes muertos, entre ellos alias ‘Cholo’, mantiene en alerta a comerciantes y transportadores. El presidente llegará a Santa Marta para encabezar un consejo extraordinario de seguridad.

Carro quemado en Santa Marta.
Carro quemado en Santa Marta.
Foto: Bomberos.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Santa Marta enfrenta una nueva crisis de orden público tras la operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’. Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector del barrio Once de Noviembre, donde hombres desconocidos interceptaron e incendiaron dos buses de servicio público local, propiedad del Consorcio Ziruma.

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También se reportan bloqueos en sectores como Calabazo y Guachaca, que afectan la movilidad entre Santa Marta y La Guajira. A esta situación se sumaron amenazas de un paro armado de 48 horas, atribuidas a las ACSN, mediante las cuales se habría exigido el cierre de establecimientos comerciales.

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La tensión se produjo después de una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y responsable del manejo financiero de esta organización criminal.

Según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el operativo dejó siete presuntos integrantes de las ACSN muertos, tres capturados y la incautación de diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y otros elementos de guerra.

La situación mantiene en alerta a las comunidades de la Sierra Nevada, ante el temor de nuevas acciones violentas que afecten la movilidad, el comercio y la seguridad de los habitantes. Las autoridades también deberán verificar las denuncias sobre posibles afectaciones a la población civil durante los enfrentamientos.

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Ante este panorama, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional. Entretanto, se espera que en las próximas horas el presidente de la República llegue a Santa Marta para encabezar un consejo extraordinario de seguridad y anunciar nuevas medidas frente a la situación de orden público.

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