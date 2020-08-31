Temor en vías del Norte de Antioquia: una grúa fue incinerada en la troncal a la Costa, en el Alto de Ventanas, cerca al municipio de Valdivia. Dos ocupantes del vehículo fueron agredidos por hombres fuertemente armados y resultaron con quemadurasA pocas horas de la posesión presidencial aumenta la preocupación en Antioquia luego de que un nuevo hecho terrorista se registrara en las últimas horas en la troncal a la Costa Caribe, en jurisdicción del municipio de Valdivia.En la situación estuvo involucrada una grúa que fue incinerada sobre el corredor tras ser abordada por cuatro sujetos armados en dos motos.Al conductor del vehículo y su acompañante, los responsables de este hecho, que pertenecerían a una comisión mixta del ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, los obligaron a descender para posteriormente prenderle fuego al automotor.Como consecuencia las dos personas registraron contusiones y quemaduras de primer grado por lo que fueron remitidos a un centro hospitalario de la zona y recibir atención médica.Investigaciones preliminares por parte de la fuerza pública que ya se encuentra en la zona garantizando la seguridad lograron determinar que ni la empresa a la que estaba adscrita la grúa ni sus trabajadores contaban con amenazas previas.Además, el vehículo habría llegado hasta la zona, a unos 15 minutos del casco urbano de Valdivia, tras ser contratado para prestar un servicio.