En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Orden público

Orden público

Grúa quemada en vía Medellín-Costa
Antioquia

Hombres armados quemaron una grúa en la vía Medellín-Costa Caribe: hay dos heridos

Captura a ciudadano extranjero en Bogotá
Nación

”En un año hemos capturado 130 sicarios”: comandante de la Policía de Pereira

Yesid Sandoval salió ileso tras denunciar un presunto ataque a tiros en la vía Cali-Yumbo
Pacífico

Diputado del Valle Yesid Sandoval denunció que fue atacado a tiros en la vía Cali-Yumbo

Destrucción de maquinaria de minería ilegal en San Carlos, Antioquia.
Antioquia

Destruyen maquinaria de minería ilegal avaluada en $900 millones en San Carlos, Antioquia

grupos armados en Colombia.jpg
Orden público

Defensoría alerta por ataques armados en Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander

Ataque a estación de Policía de Barragán, en Tuluá, Valle.
Pacífico

Policías soportaron ataque contra estación en Barragán, centro del Valle: salieron ilesos

Enfrentamientos entre grupos armados ilegales alteraron el orden público en Mercaderes, Cauca
Pacífico

Enfrentamientos entre grupos armados ilegales alteraron el orden público en Mercaderes, Cauca

Ejército en Briceño, Antioquia
Antioquia

A la espera del Gobierno nacional, Gobernación de Antioquia reforzó su presencia en Briceño

ejercito-nacional-valle.jpg
Antioquia

Tribunal de Antioquia ordena al Gobierno intervenir urgente en Briceño por crisis de seguridad

Apertura elecciones presidenciales Medelliin 2026.jpg
Antioquia

"Enfrentaremos con determinación cualquier amenaza": alcalde de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad