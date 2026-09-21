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Blu Radio  / Nación  / Tres soldados murieron en atentado con explosivos en La Macarena, Meta; tres más resultaron heridos

Tres soldados murieron en atentado con explosivos en La Macarena, Meta; tres más resultaron heridos

El ataque ocurrió en la madrugada de este lunes en la vereda La Unión. Un suboficial y otros dos soldados resultaron heridos y se espera su evacuación aeromédica.

341621_BLU Radio. Soldado Fusil / Foto: Referencia Blu Radio
Soldado con fusil.
Foto: referencia Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Tres soldados profesionales murieron y otros tres integrantes del Ejército resultaron heridos en dos hechos distintos. El primero ocurrió luego de la activación de un artefacto explosivo en zona rural del municipio de La Macarena, Meta. De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 3:20 de la madrugada de este lunes 21 de septiembre, en la vereda La Unión, cuando una unidad militar se encontraba en esta zona del departamento.

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La información inicial señala que el artefacto habría sido instalado y activado por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, estructura señalada de tener presencia en esta región del país.

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Como consecuencia de la explosión, tres soldados profesionales perdieron la vida. En otro hecho, en la misma zona, un suboficial y otros dos soldados sufrieron heridas tras un ataque con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde ramplas artesanales. Tras la activación del explosivo, las unidades militares desplegadas en la zona iniciaron las acciones para atender a los uniformados afectados y garantizar su evacuación.

De acuerdo con el reporte preliminar, estaba pendiente la realización de la evacuación aeromédica de los tres militares heridos, debido a las condiciones de acceso y a las características de la zona donde ocurrió el ataque.

Las Fuerzas Militares adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la activación del artefacto y determinar las responsabilidades por este hecho. La información permanece en desarrollo mientras se realizan las labores de evacuación y se amplían los detalles sobre la operación militar en esta zona del Meta.

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