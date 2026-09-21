"Versiones indican que incendio en Villa de Leyva no fue por causas naturales": gobernador de Boyacá

La emergencia ambiental y social en Villa de Leyva sigue sin estar bajo control total tras el voraz incendio forestal que inició en el cerro San Marcos el pasado sábado hacia las 2:00 de la tarde y que ya deja cerca de 300 hectáreas de bosques destruidas.

En medio de las labores de mitigación dirigidas por la Gobernación de Boyacá, crecen las sospechas sobre el origen de la conflagración.

Sospechas de manos criminales y recompensa

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió sobre testimonios que sugieren que las llamas no habrían surgido de manera espontánea.

Según relató el mandatario tras visitar a pobladores en la zona rural, los mismos habitantes le señalaron que "este incendio no pudo ser... de causas naturales" y que varios testigos presenciaron cómo "cuando el incendio empezó empezó con una gran llamarada muy fuerte y eso incendios normalmente empiezan progresivamente".



Incendio en Villa de Leyva Foto: AFP

Incluso, unidades de socorro manifestaron situaciones irregulares durante las maniobras en el terreno: "Incluso unos bomberos con los que hablé anoche me decían, 'Gobernador, nosotros estábamos en un punto apagando las llamas y nosotros veíamos personas en otros puntos que no estaban ayudando a pagar, sino al contrario parecía que se estaba avivando'"

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Ante la gravedad de los hechos, la administración departamental anunció una recompensa de 45 millones de pesos para dar con los responsables de este delito.

Al respecto, Amaya enfatizó: "La gente que que prenda un incendio debe saber que eso es un delito y que es un delito no solo que atenta contra la naturaleza, sino contra la vida misma...".

El desgarrador clamor de Eliana Suárez desde el hotel Arcoiris

La cara más dolorosa de esta tragedia la viven los habitantes y comerciantes locales cuyo patrimonio quedó reducido a cenizas. Es el caso de Eliana Suárez, propietaria del hotel Arcoiris y protagonista de un video en redes sociales en el que se le veía intentando apagar el fuego junto a sus vecinos.

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Luego de recorrer su propiedad destruida, la ciudadana hizo un llamado desesperado a la solidaridad.

"Necesitamos solidaridad, necesitamos que nos ayuden porque realmente tenemos pérdidas emocionales y económicas muy grandes que, o sea, por la situación y aunque quisiéramos, no podemos afrontar solos", expresó Suárez con profunda consternación.

Asimismo, instó a que el apoyo no sea pasajero: "Necesitamos ayuda, necesitamos reconstruir esto, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que no nos dejen en el olvido, que esto no sea solo una noticia viral y que después el hotel Arcoiris no se vuelva a saber".

La empresaria detalló además las difíciles condiciones en las que quedaron tras ser destruida la infraestructura básica de su predio: "En este momento no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos absolutamente no nada. Nuestros tanques están quemados, no tenemos nada ni siquiera para nosotros... poder tomarnos un tinto. No tenemos nada. Necesitamos que nos colaboren y que tengan solidaridad con nosotros".

Despliegue de operaciones y contexto local

El reporte oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU) señala que la conflagración ha devastado 290 hectáreas y que el incendio se encuentra controlado en un 50 %.

El operativo cuenta con el trabajo de más de 200 integrantes de cuerpos especializados, cerca de 200 voluntarios de la comunidad y unidades de bomberos de distintas zonas, incluyendo refuerzos de Bogotá.

Las complejas condiciones atmosféricas y los fuertes vientos de la zona han dificultado las tareas, obligando a solicitar un mayor apoyo de helicópteros y aviones cisterna al Gobierno nacional.

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Esta crisis ha tenido que ser asumida de forma directa por el mandatario departamental debido a que el alcalde de Villa de Leyva se encuentra detenido por un caso de presunta corrupción.

Pese a las divisiones políticas en el municipio, la emergencia ha generado un espacio de solidaridad en el que la población civil y las autoridades han sumado fuerzas para contener la tragedia.

Escuche aquí la entrevista: