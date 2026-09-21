Incendios forestales en Nariño dejan siete heridos, 527 damnificados y 3.784 hectáreas afectadas

Un total de siete personas resultaron heridas tras los 303 incendios forestales registrados durante los últimos 30 días en Nariño, emergencias que además han dejado a más de 527 personas damnificadas por la destrucción de sus viviendas en 49 de los 64 municipios del departamento.

Así lo aseguró Gabriel Ocaña, director de la Oficina Regional para la Atención del Riesgo, quien explicó que la situación ha generado una importante afectación en diferentes zonas de Nariño, especialmente por la expansión de las llamas durante las últimas semanas.

Ocaña señaló, en diálogo con Blu Radio, que entre el 15 de junio y el 19 de septiembre los incendios forestales han arrasado con 3.784 hectáreas de cultivos, bosques naturales y pastizales en el departamento.

El funcionario también informó que las conflagraciones han provocado daños en más de ocho acueductos locales y un centro hospitalario. Además, se reportan 193 viviendas averiadas, 13 completamente destruidas, 14 en condición de alto riesgo y cinco vías veredales afectadas.



A estas emergencias se suman al menos 12 vendavales registrados en Nariño, situación que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro encargados de atender las afectaciones ocasionadas por los fenómenos naturales.

Ocaña aseguró que, pese a la magnitud de las emergencias, no se han registrado víctimas mortales durante estos eventos. Sin embargo, calificó la situación como preocupante debido a las dificultades para disponer de recursos suficientes para atender las emergencias asociadas al fenómeno de El Niño.

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Incendios forestales activos en Nariño

De acuerdo con el reporte entregado por la Gobernación de Nariño, varios incendios forestales permanecen activos en diferentes municipios del departamento. En Mallama, la emergencia se presenta en la vereda Santa Elena, sector La Oscurana, donde bomberos y comunidad trabajan para controlar las llamas, mientras la administración municipal gestiona apoyo aéreo.

En Ancuya, específicamente en la vereda El Ingenio, trabajan organismos de socorro de Ancuya, Samaniego y Guaitarilla, además de la comunidad y el Ejército Nacional. En esta zona persisten algunos focos activos en la montaña.

En Pasto, el incendio se registra en la vereda Plazuelas, donde el Cuerpo de Bomberos continúa con las labores de atención y control de la emergencia.

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Por su parte, en Samaniego, vereda Canadá, las labores de control presentan restricciones debido a la posible presencia de una zona minada. Por esta razón, los organismos de emergencia realizan las labores desde la carretera.

En la vereda San Gerardo, también en Samaniego, el incendio forestal fue controlado luego de las labores adelantadas por la comunidad y el Cuerpo de Bomberos.

Ocho incendios fueron liquidados

Durante la jornada también fueron liquidados ocho incendios forestales registrados en los municipios de Túquerres, Los Andes, Tangua, La Florida, Nariño, Ipiales y Pasto.

La Gobernación de Nariño informó que mantiene el seguimiento a las emergencias y la coordinación con las administraciones municipales y los organismos de respuesta para atender los incendios que continúan activos y gestionar los apoyos necesarios.

Las autoridades hicieron además un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas de cobertura vegetal, debido al riesgo de que estas prácticas puedan desencadenar nuevos incendios forestales. Ante cualquier emergencia, recomendaron informar oportunamente a los organismos de socorro.