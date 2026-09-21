Conductor de ambulancia fue descubierto mientras manejaba ebrio y transportando a familiares en Cali

Una ambulancia que fue detenida durante un puesto de control en Pance, sur de Cali, terminó inmovilizada luego de que las autoridades detectaran que su conductor tenía grado uno de alcoholemia. El procedimiento se realizó durante los controles de tránsito que la Secretaría de Movilidad adelanta en este sector de la ciudad.

Los agentes inicialmente creyeron que el vehículo podía estar atendiendo una emergencia, debido a que en Pance son frecuentes los casos que requieren asistencia médica durante los fines de semana por los deportistas que frecuentan esta zona. Sin embargo, al revisar la ambulancia, encontraron que no estaba atendiendo ningún caso de salud.

"Inicialmente se pensó que era una muy acertada estrategia para atender las frecuentes, que se han vuelto muy frecuentes, emergencias cardíacas en este corredor vial, en los ciclistas, en gente que está haciendo ejercicio por esta parte. Pero al requerir la ambulancia por parte del equipo de transporte público, se evidenció que el conductor presentaba grado 1 de alcoholemia. Esto da para inmovilización del vehículo. Esto demuestra pues la irresponsabilidad de algunos, sabemos que no son todos, pero pues hay ciertas personas que continúan con la irresponsabilidad.", dijo Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.

En el vehículo viajaban ocho familiares del conductor, entre ellos dos menores de edad que al parecer iban para pance. La ambulancia fue inmovilizada y trasladada a los patios, mientras que al conductor se le impusieron las sanciones correspondientes.



"Que esto es una conducta absolutamente inaceptable. Desde la Secretaría de Salud requeriremos a la empresa de ambulancias para que se sirva informar a esta autoridad sanitaria cuáles fueron los sucesos relacionados con este hecho y además seguimos en mesa de trabajo permanente con las ambulancias de la ciudad para reforzar las medidas de buen comportamiento, de personal idóneo y por supuesto la verificación de los estándares de habilitación que aplican a estos servicios asistenciales de transporte", explicó Germán Escobar, secretario de salud de Cali.

Por el momento las autoridades de movilidad confirmaron que los operativos se intensificarán en esta zona del sur de la capital del valle para evitar que se sigan registrando este tipo de casos que ponen en riesgo a la comunidad y que utilizan de manera inadecuada estos vehículos.