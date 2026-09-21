Constructora destina $22.000 millones para apoyar reconstrucción del Valle tras terremoto

La constructora Jaramillo Mora anunció la destinación de 22.000 millones de pesos para apoyar las labores de emergencia, recuperación y reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca. La compañía aseguró que el aporte incluye recursos económicos y capacidad técnica, que serán articulados con diferentes actores institucionales, empresariales y sociales para contribuir a la recuperación de las familias afectadas.

La empresa señaló que esta destinación hace parte de su compromiso con la región y busca acompañar los procesos de reconstrucción, más allá de la entrega de recursos económicos. La compañía destacó que mantiene su apuesta por el desarrollo de Cali y el Valle del Cauca.

“Nuestro compromiso va mucho más allá de una contribución económica. Creemos profundamente en el potencial de nuestra región y en la capacidad de su gente para salir adelante.” dijo Luisa Jaramillo Toro, directora ejecutiva de Jaramillo Mora.

De manera paralela, Jaramillo Mora informó que activó sus protocolos de inspección técnica en los proyectos que actualmente tiene en construcción, como parte de las acciones adelantadas para verificar las condiciones de sus edificaciones y brindar tranquilidad a clientes, colaboradores y comunidades.



“El desafío que hoy enfrentamos no consiste únicamente en reconstruir infraestructura. El verdadero reto es acompañar a las familias y comunidades para que recuperen la confianza, la estabilidad y las condiciones necesarias para volver a comenzar”, expresó la directora.

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Las inspecciones técnicas fueron realizadas en 27 proyectos activos ubicados en Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. De acuerdo con la constructora, las evaluaciones permitieron validar la integridad y seguridad de todos los proyectos, con resultados satisfactorio