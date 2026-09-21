En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Constructora destina $22.000 millones para apoyar reconstrucción del Valle tras terremoto

Constructora destina $22.000 millones para apoyar reconstrucción del Valle tras terremoto

Estos recurso incluyen recursos y capacidad técnica, en coordinación con actores institucionales, empresariales y sociales. El propósito es apoyar a las familias damnificadas.

Jaramillo Mora se suma a la recuperación de Cali y el Valle
Constructora Jaramillo Mora se suma a la recuperación de Cali y el Valle.
Foto: Jaramillo Mora S.A.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La constructora Jaramillo Mora anunció la destinación de 22.000 millones de pesos para apoyar las labores de emergencia, recuperación y reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca. La compañía aseguró que el aporte incluye recursos económicos y capacidad técnica, que serán articulados con diferentes actores institucionales, empresariales y sociales para contribuir a la recuperación de las familias afectadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La empresa señaló que esta destinación hace parte de su compromiso con la región y busca acompañar los procesos de reconstrucción, más allá de la entrega de recursos económicos. La compañía destacó que mantiene su apuesta por el desarrollo de Cali y el Valle del Cauca.

Últimas noticias

Incendio forestal en Nariño.
Pacífico

Incendios forestales en Nariño dejan siete heridos, 527 damnificados y 3.784 hectáreas afectadas

Conductor de ambulancia manejaba ebrio y fue detenido en Pance
Pacífico

Conductor de ambulancia fue descubierto mientras manejaba ebrio y transportando a familiares en Cali

“Nuestro compromiso va mucho más allá de una contribución económica. Creemos profundamente en el potencial de nuestra región y en la capacidad de su gente para salir adelante.” dijo Luisa Jaramillo Toro, directora ejecutiva de Jaramillo Mora.

De manera paralela, Jaramillo Mora informó que activó sus protocolos de inspección técnica en los proyectos que actualmente tiene en construcción, como parte de las acciones adelantadas para verificar las condiciones de sus edificaciones y brindar tranquilidad a clientes, colaboradores y comunidades.

Lea también:

Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo (1).jpg
Nación

Mujer sobrevivió al terremoto tras más de 15 cirugías por salvar a su hija: "Doy todo por ella"

Centro Cultural de Cali, sede presidencial alterna en la capital del Valle.
Pacífico

Centro Cultural de Cali avanza en su recuperación tras daños por el terremoto

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“El desafío que hoy enfrentamos no consiste únicamente en reconstruir infraestructura. El verdadero reto es acompañar a las familias y comunidades para que recuperen la confianza, la estabilidad y las condiciones necesarias para volver a comenzar”, expresó la directora.

Publicidad

Las inspecciones técnicas fueron realizadas en 27 proyectos activos ubicados en Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. De acuerdo con la constructora, las evaluaciones permitieron validar la integridad y seguridad de todos los proyectos, con resultados satisfactorio

Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad