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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Invasiones en la zona rural de Jamundí dejan sin agua potable a 7.000 personas

Invasiones en la zona rural de Jamundí dejan sin agua potable a 7.000 personas

Habitantes de la zonaí denuncian nuevas invasiones de fincas y destrucción de cultivos. La situación afecta el suministro de agua potable en varios corregimientos.

Nuevas invasiones de predios aumentan la tensión en la zona rural de Jamundí
Suministrada por la comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La situación de orden público en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, continúa complicándose con el paso de las horas, ante la llegada de decenas de personas a bordo de carros, camionetas y motocicletas a la finca La Novillera, en el corregimiento de Río Claro. Según información preliminar, estas personas buscan evitar que se adelanten operativos de desalojo en este y otros cinco predios privados del municipio que permanecen invadidos.

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Estas ocupaciones ilegales se han convertido en una problemática creciente en Jamundí, especialmente la registrada en el predio Las Cañas, situación que estaría afectando el suministro de agua potable para las comunidades de Quinamayó, Villa Paz, Robles, Timba y otros sectores de la zona rural del municipio.

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"Hay una situación muy compleja y es que el predio que se invade por primera vez, que es el predio conocido como Las Cañas, es el lugar donde se encuentra el principal abastecimiento para el acueducto rural de nuestro municipio, que es Acuasur. Al estar este predio invadido, pues no han podido acceder a este lugar, lo que ha llevado a que los consejos comunitarios de nuestras zonas planas se encuentren con un déficit de este líquido vital de manera constante en los territorios. Estamos hablando de que pueden ser más de 6.000 personas, 7.000 personas las que se encuentran con afectaciones diarias por la falta del líquido de manera constante en sus casas", dijo Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Jamundí y representante de la Fundación Territorio de Paz.

De acuerdo con las organizaciones humanitarias, estas comunidades estarían siendo instrumentalizadas por las disidencias de las Farc, grupo armado que delinque en esta zona de Jamundí. Este mismo grupo sería señalado de estar detrás del ataque con drones registrado en las últimas horas contra la estación de Policía del corregimiento de Potrerito.

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"Los drones cargados con explosivos llegaron hasta ese lugar e hicieron cinco lanzamientos de granadas de 60 milímetros contra nuestra unidad policial. Afortunadamente, hemos venido adelantando reforzamientos a la infraestructura policial para garantizar y darles mayor seguridad a nuestros policías. Proteger a quienes nos protegen también es tarea de todos. Afortunadamente, no tuvimos policías lesionados y, por supuesto, debemos seguir trabajando en darles mejores herramientas a nuestra fuerza pública para lograr enfrentar la amenaza del terrorismo", expresó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.

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Finalmente, las organizaciones humanitarias denuncian que las invasiones no estarían siendo protagonizadas únicamente por comunidades de Jamundí. Según estas denuncias, algunas de las personas que han llegado a ocupar los predios serían trasladadas desde otros municipios como Yumbo, Palmira y Cali, e incluso desde departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo.

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