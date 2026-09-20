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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Encapuchados bloquean vía a Río Claro, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Encapuchados bloquean vía a Río Claro, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Horas antes, en esa misma zona se registró un incendio en el condomino Essencial Country Club, emergencia que según las autoridades, habría sido provocada.

Bloqueo en la vía hacia la zona rural alta de Jamundí, Valle del Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Desde tempranas horas de este domingo, hombres encapuchados salieron a la vía que comunica a Jamundí, Valle del Cauca, con los corregimientos de la zona alta del municipio, principalmente Ampudia, para realizar un bloqueo, evitando todo el paso de vehículos particulares en la zona.

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En la vía los manifestantes instalaron barricadas, prendieron fuego a llantas y otros elementos, con el objetivo de impedir el tránsito normal de la comunidad en la zona. Lo que se ha conocido hasta el momento es que estas personas serían presuntos invasores quienes pretenderían instalarse en un predio privado de la zona de Río Claro y realizan el bloqueo para evitar cualquier operativo de desalojo.

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Actualmente la fuerza pública hace presencia en la zona coordinando acciones para lograr el despeje de la vía, teniendo en cuenta el temor que tienen algunos ciudadanos que aseguran no poder salir de sus casas ante esta situación.

"Las autoridades municipales se encuentran coordinando acciones con la fuerza pública para restablecer el orden y garantizar la movilidad y seguridad de la comunidad. La Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y reportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos a las autoridades competentes", señaló la Alcaldía de Jamundí a través de un comunicado.

Horas antes, en esa misma zona se registró un incendio en el condomino Essencial Country Club, emergencia que según las autoridades, habría sido provocada. Se trata de establecer si ambos hechos estarían relacionados.

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