En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Borja
Villa de Leyva
Liga BetPlay
Lotería de Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres incendios forestales amenazan zonas de páramo en el centro del Valle del Cauca

Tres incendios forestales amenazan zonas de páramo en el centro del Valle del Cauca

Autoridades departamentales solicitan a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo apoyo para atender las emergencias en zona rural de Buga, Trujillo y El Cerrito, de forma aérea.

Incendio forestal en zona rural de Buga, Valle del Cauca.
Bomberos de Buga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Es compleja la situación que actualmente enfrenta el Valle del Cauca en la atención a incendios forestales debido a las complejas condiciones en los sitios donde se están registrando las emergencias.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Este domingo, bomberos de varios municipios del centro del departamento se encuentran en el sector de la Mesa, en zona rural de Buga, tratando de controlar el fuego que ha destruido más de 1.000 hectáreas de vegetación del Páramo de Las Golondrinas, ubicado en el Parque Nacional Natural Las Hermosas.

Últimas noticias

Traslado de Juan Carlos Abadía hacia la cárcel de Cali.
Pacífico

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali

Demolición del Molino Rojo en Cali.
Pacífico

Demoliciones de edificios afectados por el terremoto en Cali costarían hasta $2.000 millones

Esta es la emergencia más preocupante, debido a que está a punto de completar 50 días activa, pues si bien logran mitigar las llamas, los focos que quedan lo reactivan constantemente.

Incendios forestales.
Incendios forestales.
Suministrada.

Mientras tanto en el municipio de Trujillo, otro incendio forestal amenaza el Páramo de El Duende, el cual no se ha podido atender por complicaciones en el acceso a la zona, que ha imposibilitado la llegada de los organismos de socorro hasta el sitio.

"Donde se presenta este incendio forestal es páramo. La comunidad también ha realizado un trabajo bastante importante de acompañamiento y de apoyo a los cuerpos de bomberos. Ya se solicitó el apoyo aéreo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tanto del UH-60 Black Hawk, como del dispositivo AT-802 que es una avioneta que se ha acondicionado para extinguir este tipo de incendios forestales a gran altura, esperamos que en las próximas horas se pueda dar esa autorización", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Un tercer incendio forestal también está siendo atendido en el centro del departamento, esta vez en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, en la zona de reserva donde nace la quebrada el Corazón, la cual está siendo atendida por los bomberos y la comunidad.

Relacionados

Incendios forestales

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad