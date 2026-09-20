Tres incendios forestales amenazan zonas de páramo en el centro del Valle del Cauca

Es compleja la situación que actualmente enfrenta el Valle del Cauca en la atención a incendios forestales debido a las complejas condiciones en los sitios donde se están registrando las emergencias.

Este domingo, bomberos de varios municipios del centro del departamento se encuentran en el sector de la Mesa, en zona rural de Buga, tratando de controlar el fuego que ha destruido más de 1.000 hectáreas de vegetación del Páramo de Las Golondrinas, ubicado en el Parque Nacional Natural Las Hermosas.

Esta es la emergencia más preocupante, debido a que está a punto de completar 50 días activa, pues si bien logran mitigar las llamas, los focos que quedan lo reactivan constantemente.

Incendios forestales. Suministrada.

Mientras tanto en el municipio de Trujillo, otro incendio forestal amenaza el Páramo de El Duende, el cual no se ha podido atender por complicaciones en el acceso a la zona, que ha imposibilitado la llegada de los organismos de socorro hasta el sitio.



"Donde se presenta este incendio forestal es páramo. La comunidad también ha realizado un trabajo bastante importante de acompañamiento y de apoyo a los cuerpos de bomberos. Ya se solicitó el apoyo aéreo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tanto del UH-60 Black Hawk, como del dispositivo AT-802 que es una avioneta que se ha acondicionado para extinguir este tipo de incendios forestales a gran altura, esperamos que en las próximas horas se pueda dar esa autorización", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

Un tercer incendio forestal también está siendo atendido en el centro del departamento, esta vez en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, en la zona de reserva donde nace la quebrada el Corazón, la cual está siendo atendida por los bomberos y la comunidad.