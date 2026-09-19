Organismos de socorro atienden incendios forestales en cuatro municipios del Valle del Cauca

Actualmente, los organismos de socorro en el Valle del Cauca están atendiendo incendios forestales en cuatro municipios: Buga, Pradera, Sevilla y El Cerrito, los cuales se registran en zonas apartadas, lo que dificulta el acceso y facilita la propagación del fuego.

Es por esta razón que las autoridades están articulando todas sus capacidades para controlar estas emergencias, principalmente para lograr el apoyo con el sistema Bambi Bucket de la Fuerza Aérea.

"Los organismos de socorro se encuentran en labores de extinción, se están activando todos los protocolos que se requieren, especialmente Bambi Bucket para algunas operaciones en algunos de estos municipios y también se activó la brigada de incendios forestales del Ejército Nacional. Estamos en articulación con los municipios con el ánimo de poder apoyarlos tanto en la parte técnica como logística en la extinción de estos incendios forestales", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

En cuanto a Cali, en la tarde del viernes se registró un incendio forestal en el sector de Altos de Normandía, el cual fue controlado después de unas seis horas de labores por parte del cuerpo de Bomberos y dejó varias hectáreas de vegetación afectadas.

