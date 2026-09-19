Inició la demolición del motel Molino Rojo, en la autopista Suroriental en Cali

En la mañana de este sábado un equipo de ingenieros y técnicos llegaron al sur de Cali, específicamente en la autopista suroriental con Carrera 39, realizando la demolición de lo que era el motel Molino Rojo, edificación que colapsó parcialmente en el terremoto, siendo una de las primeras imágenes que conocieron los caleños y el mundo, de la magnitud de la tragedia del 10 de agosto.

Esta es la tercera demolición controlada que se está adelantando en la ciudad, y se hace de manera simultánea a la del conjunto residencial Guadalupe, en el barrio Cuarto de Legua. La intervención se está adelantando con maquinaria amarilla, y tendría una duración aproximada de 15 días.

Este sábado inició la demolición controlada del motel Molino Rojo, una de las estructuras afectadas en Cali durante el terremoto del 10 de agosto. Se mantienen cierres viales en la Autopista Suroriental con Cra. 39 mientras se adelanta la intervención. #VocesySonidos pic.twitter.com/1iNPPM5Wij — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 19, 2026

"Estas máquinas son de un alcance de aproximadamente 15 metros, lo que nos garantiza la estabilidad para demoler la estructura. Y la otra es una de 13 toneladas que hace la demolición ya en el suelo o el repique, se hace la recolección de escombros y de disposición final. Para Molino Rojo tenemos establecido por ahí unas dos semanas dejando el lote limpio a nivel de piso", explicó Hernán Valdivieso, gerente general de Atila Implosiones y Demoliciones, empresa encargada de esta intervención.

Cabe señalar que hay otras 14 edificaciones con riesgo inminente de colapso las cuales serán demolidas en los próximos días. Sigue la evaluación de más sitios en la capital del Valle para determinar qué otras construcciones también deberán ser intervenidas.