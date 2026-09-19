Más de 1.700 policías serán desplegados en Cali durante celebración de Amor y Amistad

Una de las apuestas más grandes que tiene Cali actualmente es dinamizar nuevamente su economía, después de las afectaciones que dejó el terremoto para el comercio local. Por esta razón, la celebración de Amor y Amistad es una de las oportunidades en las que diferentes negocios han depositado sus expectativas.

Hay diferentes actividades en la ciudad para participar de esta fecha especial, como los ‘Borondos’ en el Bulevar del Río y el parque de La Flora, además de la actividad ‘Todos por el Pacífico’, en el barrio El Guabal, que busca apoyar a los comerciantes y emprendedores que iban a participar en el Festival Petronio Álvarez. Finalmente, están las activaciones en la antigua 14 de Pasoancho para dar visibilidad a los comerciantes trasladados de San Andresito del Sur.

"Los datos muestran que más del 75% de los caleños quieren celebrar y más del 40% invierten 100.000 pesos o más. Vamos a celebrar, reconectar con nuestra ciudad y con nuestros seres queridos, al mismo tiempo que reactivamos la economía de nuestra ciudad. ¿Cómo? Comprando local. Salgamos a consumir a nuestros negocios gastronómicos. Comprémosle a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios y así ponemos nuestro grano de arena para que la ciudad se recupere prontamente del terremoto", indicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias.

Con el propósito de garantizar que esta celebración se desarrolle de manera segura, las autoridades han dispuesto un despliegue de la fuerza pública en toda la ciudad, principalmente en restaurantes, centros comerciales y establecimientos nocturnos, con más de 1.700 policías que estarán desplegados brindando acompañamiento a los caleños.



"Tendremos policía en los principales puntos de zonas gourmet y zonas turísticas para que la ciudadanía pueda celebrar en total tranquilidad y con policía comunitaria, patrulla púrpura y nuestros equipos estaremos en los centros comerciales, recordando que la sana convivencia se vive a través del diálogo y a través de la sana resolución de conflictos", señaló Nathalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad de Cali.

Ya fue activado el Código Rosa en el Valle del Cauca para prevenir hechos de violencia de género durante esta celebración. También hay recorridos de la Patrulla Púrpura de la Policía para intervenir rápidamente cualquier situación.