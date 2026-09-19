Nuevo temblor de 4,6 sacudió a Colombia este sábado: se sintió en varias ciudades

Un nuevo sismo fue registrado durante la mañana de este sábado 19 de septiembre en Istmina, Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su cuenta oficial en X. El evento sísmico tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 39 kilómetros. El reporte actualizado del SGC fue emitido a las 8:44 de la mañana.

La entidad invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo mediante su plataforma Sismo Sentido, con el propósito de recopilar información sobre la percepción del evento en las zonas donde pudo haber sido registrado.

¿A qué hora fue el sismo de magnitud 4.6 en Chocó?

El sismo ocurrió durante la mañana del 19 de septiembre y tuvo como referencia el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.



El SGC señaló que el evento tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 39 kilómetros. Por ahora, la información entregada por la entidad corresponde al boletín actualizado número uno.

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Este movimiento se suma a otro sismo registrado durante la madrugada en la misma zona. A las 12:01 de la madrugada, el SGC reportó un evento sísmico de magnitud 4.0, con una profundidad de 45 kilómetros y epicentro en Istmina, Chocó.

¿Qué otros sismos se registraron durante la madrugada?

Durante las primeras horas de este sábado también se presentó un evento sísmico internacional que tuvo como referencia Condorcanqui, en Amazonas, Perú.

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Según el SGC, el movimiento ocurrió a las 2:12 de la madrugada, tuvo una magnitud de 5.2 y fue clasificado con profundidad superficial.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica y dispone de su plataforma Sismo Sentido para que los ciudadanos reporten si percibieron los movimientos registrados.

Hasta el momento, la información suministrada por el SGC corresponde a los datos de magnitud, profundidad y ubicación de referencia de los eventos reportados durante esta jornada.