"Demolición de Conjunto Residencial Guadalupe demorará cuatro semanas": Alcaldía de Cali

Son 16 los edificios en riesgo de colapso ubicados en Cali que tienen la luz verde de las autoridades para ser demolidos, debido a los graves daños que sufrieron durante el terremoto. Estos están ubicados principalmente en el sur de la ciudad, zona más afectada desde el 10 de agosto.

En la tarde del viernes inició la demolición del conjunto residencial Guadalupe, y este sábado se realizará la demolición del motel Molino Rojo, sobre la Autopista Suroriental. Estas intervenciones demorarán varias semanas, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de los expertos.

“Avanzamos con la demolición del edificio del Conjunto Guadalupe, en la 3.ª con 56, el cual va a ser intervenido con una demolición de manera mecánica, controlada. Esperamos tenerlo demolido aproximadamente de tres a cuatro semanas por la magnitud, o por lo grande que tiene este conjunto. Estas demoliciones se van a hacer de manera respetuosa, responsable y ordenada”, señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Según las autoridades, cada edificio requiere de un procedimiento diferente, siempre priorizando que otras estructuras cercanas no se vean dañadas con las intervenciones. No se descarta que, además de las 16 edificaciones ya definidas, se deban hacer demoliciones en otros sitios de Cali.

