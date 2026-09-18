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Así avanza la recuperación del sector de Chiminangos, norte de Cali, afectado por el terremoto

El alcalde Eder se reunió con la comunidad y comprometió a reforzar las torres averiadas por el terremoto y a reconstruir las que sean demolidas.

Chiminangos, norte de Cali.
Foto: tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Cali actualmente se encuentra en fase de reconstrucción y continúan las evaluaciones de las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto pero permanecen en pie, para verificar si deben ser demolidas, reparadas o no representan ningún riesgo.

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En este grupo entran las 80 torres del sector de Chiminangos, las cuales están siendo atendidas por varias cuadrillas de ingenieros para conocer su estado actual. Tras una reunión con líderes de este sector, el alcalde Alejandro Eder señaló que ninguna familia será reubicada y que se asumirá cualquier intervención que sea necesaria.

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"Esto es un proceso que dura cuatro años. Llevamos un mes y medio. Por ejemplo, con los ingenieros que hoy están trabajando en Chiminangos, para hacer ese trabajo, sólo la evaluación, bien hecho, tarda cuatro semanas. De ahí en algunos casos dirán esto está bien, en otros casos dirán, se necesita reforzamiento, que en el mejor escenario durará 15 días, o extenderse dos o seis meses", aseguró Eder.

Hay que tener en cuenta que no todos los edificios de este sector en el norte de Cali están evacuados, a pesar de considerarse que están riesgo, por esta razón las autoridades están haciendo un llamado para seguir las recomendaciones hacen por seguridad, y tener paciencia para el avance de la recuperación.

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En Chiminangos ya se hizo un estudio con ingenieros estructurales para verificar cuáles edificios debían estar evacuados, el paso a seguir es el estudio de vulnerabilidad para definir qué tipo de intervención se realizará en cada uno de las edificaciones.

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"No se precipiten a hacer unas modificaciones que no tengan una verificación pertinente de los profesionales encargados del área. El llamado es a la paciencia, a la calma, a esperar la alcaldía. Ya está el compromiso, está el recurso, pero debemos mostrar los resultados", señaló Victor Mauro Giraldo, representante de la comunidad de Chiminangos.

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