En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
TransMilenio
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Parece una ciudad del oeste abandonada: alcalde de Roldanillo por devastación que dejó el terremoto

Parece una ciudad del oeste abandonada: alcalde de Roldanillo por devastación que dejó el terremoto

"Estamos en una recolección de escombros y con la ayuda de Dios y de mucha gente de Colombia que nos han ayudado en este inicio de recuperación, vamos a seguir adelante", declaró el mandatario local.

Roldanillo tras el terremoto.
Roldanillo tras el terremoto.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Tras transcurrir un mes de la emergencia provocada por el sismo, la situación en Roldanillo sigue siendo crítica en materia de infraestructura y reactivación social. El alcalde municipal, Jaime Ríos, habló en Mañanas Blu sobre el preocupante balance tras los estragos sufridos en esta localidad reconocida como «pueblo mágico», la cual hoy adelanta intensas labores de remoción de ruinas y escombros.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Estamos en una recolección de escombros y parece como una ciudad del oeste abandonada nuestro municipio, pero con la ayuda de Dios y de mucha gente de Colombia que nos han ayudado en este inicio de recuperación, vamos a seguir adelante", declaró el mandatario local.

Últimas noticias

Cartago, Valle del Cauca
Nación

Cartago va a elecciones con limbo jurídico por exalcalde que busca reelección

Presidente Abelardo De La Espriella
Nación

¿El proyecto de ley que facultaría al Gobierno para reducir el Estado es inconstitucional?

Según el reporte oficial entregado por el alcalde, el terremoto dejó un saldo de más de 5.400 familias afectadas y cuantiosas pérdidas en las sedes de las instituciones públicas y de atención de emergencias.

Le puede interesar: En Antioquia se podrá hacer Reconstrucción por Impuesto en zonas afectadas por el terremoto

Entre los inmuebles severamente golpeados se encuentran la Alcaldía Municipal (80% de destrucción), el Hospital Departamental San Antonio (80%), la Casa de la Cultura (80%), la Estación de Policía (50%) y la Estación de Bomberos (30%). Entre tanto, las dependencias de la Defensa Civil y de la Cruz Roja sufrieron una destrucción del 100%.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El impacto en el sector educativo es igualmente preocupante: de 38 instituciones educativas con las que cuenta el municipio, 22 quedaron totalmente destruidas. Entre ellas, destaca el colegio Belisario Peña, la institución más antigua de Roldanillo, cuya estructura quedó en estado inapropiado y requerirá ser removida en su totalidad.

Alcalde de Roldanillo hablando sobre cómo quedó su municipio tras terremoto.
Alcalde de Roldanillo hablando sobre cómo quedó su municipio tras terremoto.
Suministrada.

Publicidad

Ante la parálisis económica de una localidad que dependía fundamentalmente del turismo, el alcalde hizo un llamado directo al empresariado del país para impulsar la creación de puestos de trabajo e incentivar la llegada de capitales.

"Quería aprovechar el momento de decirle que nos ayuden con los empresarios de Colombia y que nos ayuden a apoyarnos; un municipio que vivía del turismo y hoy necesitamos inversión económica. Las empresas que quieran mirar al municipio, estamos dispuestos a darles libre industria y comercio por 10 años con tal de que podamos recuperar a nuestro municipio y generar empleo", concluyó Ríos.

Escuche la entrevista aquí:

Publicidad

Relacionados

Noticias de hoy

Roldanillo

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad