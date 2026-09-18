Parece una ciudad del oeste abandonada: alcalde de Roldanillo por devastación que dejó el terremoto

Tras transcurrir un mes de la emergencia provocada por el sismo, la situación en Roldanillo sigue siendo crítica en materia de infraestructura y reactivación social. El alcalde municipal, Jaime Ríos, habló en Mañanas Blu sobre el preocupante balance tras los estragos sufridos en esta localidad reconocida como «pueblo mágico», la cual hoy adelanta intensas labores de remoción de ruinas y escombros.

"Estamos en una recolección de escombros y parece como una ciudad del oeste abandonada nuestro municipio, pero con la ayuda de Dios y de mucha gente de Colombia que nos han ayudado en este inicio de recuperación, vamos a seguir adelante", declaró el mandatario local.

Según el reporte oficial entregado por el alcalde, el terremoto dejó un saldo de más de 5.400 familias afectadas y cuantiosas pérdidas en las sedes de las instituciones públicas y de atención de emergencias.

Le puede interesar: En Antioquia se podrá hacer Reconstrucción por Impuesto en zonas afectadas por el terremoto



Entre los inmuebles severamente golpeados se encuentran la Alcaldía Municipal (80% de destrucción), el Hospital Departamental San Antonio (80%), la Casa de la Cultura (80%), la Estación de Policía (50%) y la Estación de Bomberos (30%). Entre tanto, las dependencias de la Defensa Civil y de la Cruz Roja sufrieron una destrucción del 100%.

El impacto en el sector educativo es igualmente preocupante: de 38 instituciones educativas con las que cuenta el municipio, 22 quedaron totalmente destruidas. Entre ellas, destaca el colegio Belisario Peña, la institución más antigua de Roldanillo, cuya estructura quedó en estado inapropiado y requerirá ser removida en su totalidad.

Alcalde de Roldanillo hablando sobre cómo quedó su municipio tras terremoto. Suministrada.

Publicidad

Ante la parálisis económica de una localidad que dependía fundamentalmente del turismo, el alcalde hizo un llamado directo al empresariado del país para impulsar la creación de puestos de trabajo e incentivar la llegada de capitales.

"Quería aprovechar el momento de decirle que nos ayuden con los empresarios de Colombia y que nos ayuden a apoyarnos; un municipio que vivía del turismo y hoy necesitamos inversión económica. Las empresas que quieran mirar al municipio, estamos dispuestos a darles libre industria y comercio por 10 años con tal de que podamos recuperar a nuestro municipio y generar empleo", concluyó Ríos.

Escuche la entrevista aquí: