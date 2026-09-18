Presidente JEP: "Como ven que es difícil suprimirla por vía constitucional, escogieron este camino"

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, lanzó una nueva advertencia por la situación presupuestal que enfrenta la entidad de cara a 2027 y cuestionó la propuesta de trasladar $100.000 millones de los recursos de este tribunal hacia la Rama Judicial.

La iniciativa fue planteada por el senador Enrique Gómez Martínez y recibió el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. El dinero sería destinado a fortalecer la Rama Judicial ordinaria, en medio del debate por el presupuesto del próximo año.

En entrevista con Meridiano Blu, Ramelli aseguró que esta reducción se suma a un recorte previo y sostuvo que el efecto acumulado podría comprometer el funcionamiento de la jurisdicción.

“Como ven que es difícil suprimir la JEP por vía constitucional, pues escogieron esa vía”, afirmó el magistrado al referirse a lo que considera una estrategia para afectar financieramente a la entidad.



Ramelli advierte que la JEP podría quedar sin capacidad de operar

El presidente de la JEP explicó que inicialmente la entidad había advertido ante el Congreso sobre un recorte de aproximadamente $85.000 millones, debido a que, según dijo, afectaría aspectos relacionados con la atención a las víctimas, la seguridad de los comparecientes y el desarrollo de las audiencias.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: JEP.

Ahora, frente a la propuesta adicional de reducir otros $100.000 millones, Ramelli señaló que el impacto sería aún mayor.

Eso llevaría realmente a que la JEP quede inoperante, o sea, realmente quedaríamos sin poder funcionar, sin poder darle respuestas a las víctimas y al país sostuvo

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La preocupación ocurre mientras el tribunal avanza en investigaciones relacionadas con los macrocasos que tiene a su cargo. Ramelli aseguró que la entidad necesita cerca de $900.000 millones para culminar las investigaciones que se encuentran en una etapa crítica.

No estamos pidiendo que nos amplíen los periodos ni queremos eternizarlos. Estamos diciendo: mire, déjenos acabar las investigaciones Explicó

De acuerdo con el magistrado, disminuir nuevamente los recursos impediría completar ese trabajo en los tiempos previstos.

El impacto que tendría sobre las víctimas

Uno de los principales argumentos expuestos por Ramelli está relacionado con las víctimas del conflicto armado. Según explicó, una eventual falta de recursos no afectaría únicamente el funcionamiento administrativo del tribunal, sino también los procesos mediante los cuales se busca entregar respuestas judiciales después de décadas.

Las víctimas quedarían frustradas al no tener, después de 20, 30 años, resultados de justicia manifestó

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El presidente de la JEP también defendió los avances que, según la jurisdicción, se han logrado en investigaciones relacionadas con violencia sexual. En ese sentido, señaló que los resultados del tribunal no deben medirse únicamente por el número de sentencias.

“Los resultados no solamente son las sentencias”, afirmó, al destacar que se ha dado respuesta a víctimas que, según su declaración, durante años no habían sido escuchadas.

Durante la entrevista, Ramelli también aseguró que ha intentado establecer comunicación con el Gobierno nacional para abordar la situación de la JEP, pero afirmó que sus solicitudes no han recibido respuesta.

Yo siempre lo he intentado, llevo tres meses intentándolo. O sea, es que eso es un monólogo dijo

El magistrado señaló que ha enviado invitaciones y comunicaciones y que permanece dispuesto a dialogar sobre el futuro de la jurisdicción.

Sus declaraciones se conocen en medio de una creciente discusión política y presupuestal alrededor de la JEP. La propuesta de trasladar los $100.000 millones ha sido presentada como una alternativa para fortalecer la Rama Judicial ordinaria y atender el rezago de procesos pendientes.

JEP llevará la discusión ante organismos internacionales

Ramelli también anunció que pondrá la situación en conocimiento de organismos internacionales de derechos humanos y de otros actores de la comunidad internacional.

Yo voy a informar, como lo advertí, a toda la comunidad internacional, organismos internacionales de derechos humanos y demás, que esta es la situación señaló

Según el presidente de la JEP, el recorte comprometería los compromisos adquiridos por Colombia con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y tendría consecuencias sobre la seguridad jurídica de los comparecientes, incluidos integrantes de la fuerza pública.

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La JEP, creada a partir del Acuerdo Final de Paz, ha defendido que requiere recursos suficientes para cumplir las funciones que le fueron asignadas mientras avanza hacia la culminación de sus investigaciones. El debate presupuestal para 2027 continúa ahora en el Congreso.

Ramelli insistió en que el problema no se limita al presupuesto de una entidad, sino que puede tener consecuencias sobre los procesos judiciales que esperan las víctimas y sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a la justicia transicional.