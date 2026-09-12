En Antioquia se podrá hacer Reconstrucción por Impuesto en zonas afectadas por el terremoto

La Gobernación de Antioquia celebró que el Gobierno nacional haya acogido la propuesta de implementar un mecanismo de Reconstrucción por Impuestos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

La iniciativa que llegó desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, busca que empresas privadas puedan destinar obligaciones tributarias en la ejecución directa de obras necesarias en los municipios afectados por la emergencia.

Evacuaciones de zonas de alto riesgo en Medellín. Alcaldía de Medellín



De acuerdo con la propuesta, los privados podrían participar en proyectos que van desde el diseño hasta la culminación de las obras, incluyendo la construcción o reconstrucción de viviendas, puentes, escuelas y hospitales, entre otras infraestructuras prioritarias.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que el mecanismo permitiría agilizar los procesos de reconstrucción, con la posibilidad de que las empresas asuman los costos de los proyectos.



"Un privado que tenga una obligación tributaria con el Gobierno nacional puede escoger en cualquiera de las zonas afectadas por el terremoto en Antioquia, desde el diseño de una obra en particular, vivienda, un puente, una escuela, un hospital, hasta la finiquitación de la obra como tal", insistió el mandatario.

Jericó, Antioquia. Foto: Comfama.

Según lo aprobado por el Gobierno nacional, hay que mencionar que si al finalizar la obra existen excedentes, estos serían reintegrados al fisco; mientras que, si los recursos resultan insuficientes, el privado asumiría el valor restante.

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Desde la Administración Departamental calificaron la medida como una alternativa para avanzar “en tiempo récord” en la recuperación de las comunidades damnificadas por el fuerte terremoto.