Así es cómo Colombia busca financiar la reconstrucción en medio de una severa crisis fiscal

A un mes del terremoto de 7,4 grados que destruyó cientos de miles de viviendas y dejó afectaciones en casi la mitad de los municipios del país, el Gobierno nacional firmó una serie de decretos con los que pretende recaudar recursos de distintas fuentes para financiar la reconstrucción.

Según el Ministerio de Hacienda, las pérdidas materiales están hoy entre los 30 y los 40 billones de pesos, pero el costo de la reconstrucción es todavía incierto.

El terremoto sorprendió a Colombia en una aguda crisis fiscal que tiene al gobierno a las puertas de uno de los déficits más altos de la historia. Por eso, la administración De La Espriella está convocando 'una vaca' en la que se sumarán la solidaridad empresarial, la solidaridad de las regiones que no se vieron afectadas, los ahorros del país y de las regiones, el presupuesto nacional y la deuda pública. Casi cualquier fuente de recursos está siendo contemplada.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

Obras por impuestos desde ya

Las empresas podrán pagar parte de sus impuestos construyendo proyectos para la reconstrucción o la mejora en áreas como vivienda, educación, salud, agua, servicios públicos y bienes rurales, entre otros.



Como la situación fiscal es compleja y el grueso de las empresas ya pagaron renta este año, el Gobierno no aumentará el cupo global de obras por impuestos. Sin embargo, lo que sí pueden hacer las empresas es aportar recursos desde ya a los proyectos de reconstrucción, y eso servirá como un anticipo del impuesto a la renta que pagarán en 2026.

Las ciudades sin daños podrán ayudar

Las ciudades, municipios y departamentos del país que no sufrieron daños por el terremoto pueden ayudar con recursos en la reconstrucción de los territorios afectados.

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Quedó habilitada la posibilidad de que exista "concurrencia y solidaridad" entre regiones para financiar inversiones incluso cuando no hay un beneficio directo. Por ejemplo, Bogotá, Medellín y Barranquilla podrían financiar proyectos en municipios del Valle del Cauca o del Eje Cafetero.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

Romper las alcancías: los ahorros de los que se va a echar mano

El gobierno va a facilitar el proceso de retiro de recursos del Fonpet, que es el fondo de ahorro para pagar las pensiones territoriales. El objetivo del gobierno es que las entidades territoriales puedan "liberar recursos propios para la atención de la emergencia". Podrán retirar los excedentes financieros y destinarlos a la reparación de clínicas y hospitales.

También podrán hacer solicitudes para retirar recursos del ahorro directamente destinados a la emergencia.

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Se viene inyección de recursos para Dispac en Chocó

El terremoto coincide además con la crisis energética del país, y es crítico que las compañías que deben reparar su propia infraestructura tengan recursos para seguir operando. Por eso, el gobierno echará mano de los ahorros del Fondes.

El Fondes es un fondo de inversión del Gobierno que al cierre de 2025 tenía unos 5,6 billones de pesos en recursos. Ese fondo podrá hacer aportes no reembolsables a empresas eléctricas mixtas.

La primera empresa que será capitalizada es Dispac, que presta su servicio en Chocó. Sin embargo, quedaría la puerta abierta a compañías como Emcali, Celsia o Enerpereira.

Arranca el Fondo Milagro

El Fondo Milagro será el instrumento del gobierno para canalizar sus propios esfuerzos de reconstrucción. El Fondo Milagro podrá recibir recursos del presupuesto, donaciones, cooperación internacional, créditos y casi cualquier otra fuente disponible.

El Fondo Milagro va a funcionar como una fiducia y será dirigido por un consejo directivo que en su mayoría tendrá representantes designados directamente por el presidente. Esos 5 representantes no necesariamente serán funcionarios del gobierno; pueden ser, por ejemplo, empresarios o líderes gremiales.