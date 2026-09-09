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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4865 este 9 de septiembre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Consulte aquí los números ganadores y el premio mayor de la Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La Lotería del Valle realizó un nuevo sorteo este miércoles 9 de septiembre de 2026. De acuerdo con los resultados entregados tras el sorteo, el premio mayor de la Lotería del Valle fue para el número XXXX de la serie XXX.

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Resultados de los secos de la Lotería del Valle

Estos son los principales números y series que resultaron favorecidos en el sorteo de la Lotería del Valle del 2 de septiembre:

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¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que tengan un billete correspondiente a este sorteo deben comparar cuidadosamente tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Para determinar si un billete fue premiado, los datos deben coincidir exactamente con los registrados en el sorteo.

La Lotería del Valle dispone de canales oficiales en los que publica el listado completo de números ganadores, además de la información necesaria para verificar y realizar el proceso de cobro de los premios.

Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche. Por esta razón, se recomienda consultar siempre los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

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